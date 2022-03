Gims se balade seul dans le métro et personne ne le reconnait

Gims a connu un début d’année 2021 très agité notamment en raison de sa polémique des vœux sur la nouvelle année. Actuellement en tournée dans toute la France, Meugui a également surpris ses fans en retirant pour la première fois ses lunettes sur scène, Récemment il est allé encore plus loin en essayant de se promener incognito dans le métro Parisien.

Après avoir laissé apparaitre son regard, les yeux grands ouverts en concert en lançant ses lunettes de soleil dans la foule depuis la scène dans une séquence qui avait la buzz sur la toile il y a un mois, Gims poursuit son « Décennie Tour » en France. La semaine dernière entre deux shows, le mari de Demdem était de passage à Paris et a eu l’idée de tenter de se balader dans le métro tout seul sans être reconnu.

Gims passe comme un inconnu dans un lieu public

Le leader de la Sexion D’Assaut s’est filmé via la story de son compte Instagram dans le métro Parisien en assurant vouloir y passer sans que personne ne le reconnaisse. « On va voir si je passe vraiment incognito » a-t-il décrit en légende d’une première publication avant de poursuivre l’expérience qui s’est avérée concluante. Gims est passé incognito et a pu relever le défi notamment grâce à la crise sanitaire en France qui impose le port du masque dans certains lieux clos comme les transports en commun.

Le contexte actuel a donc sans doute bien aidé Meugui a ne pas être identifié par les passants en profitant de l’occasion pour se déplacer librement dans un lieu public.