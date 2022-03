Mbappé : un salaire astronomique de 50 M€/an net offert par le PSG

L’avenir de Kylian Mbappé pour la saison prochaine demeure toujours incertain et chaque semaine les rumeurs continuent d’agiter la presse sportive. Il y a quelques mois la tendance était clairement pour un transfert vers le Real Madrid l’été prochain mais ces derniers temps cela semble s’inverser et le PSG est prêt à tout pour conserver son champion du monde.

D’après les dernières informations du quotidien le Parisien, le Paris Saint Germain a formulé une nouvelle offre colossale à son attaquant qui risque de ne pas faire les affaire du Real Madrid. Pour le moment Kylian Mbappé n’a officiellement pas encore fait son choix concernant son club pour la saison 2022/2023, l’international tricolore a deux options rester dans la capitale Française ou rejoindre son compère Karim Benzema en Espagne.

Une salaire mirobolant pour convaincre Mbappé ?

Alors que Mbappé peut toujours rêver de soulever le trophée de la Ligue des Champions cette année, il sera en fin de contrat avec le PSG l’été prochain et pourrait quitter Paris. Pour le conserver les dirigeants Parisiens sont prêts à tout et lui aurait proposé un nouveau contrat avec un salaire de 50 millions d’euros net par an ainsi que d’une prime à la signature de 100 millions d’euros, de quoi remettre en question ses envies que partir à Madrid.

L’annonce du journal Le Parisien sur cette nouvelle proposition du PSG a fait beaucoup parler dans la presse Espagnole, AS a d’ailleurs cette information mais a précisé que cela ne devrait rien changer, selon le quotidien sportif espagnol le champion du monde reste campé sur sa position de signer au Real et que Paris cherche a évité d’annoncer son départ dès maintenant. Josep Pedrerol a également assuré dans son émission El Chiringuito que Mbappé sera bien Madrilène dans les prochains mois.