Mia Khalifa en couple avec un rappeur, ils s’affichent !

L’été dernier Mia Khalifa avait enflammé la toile en annonçant être à nouveau célibataire mais depuis quelques mois l’ancienne actrice des films pour adultes a retrouvé l’amour et s’affiche avec son compagnon sur les réseaux, le chanteur et rappeur portoricain, Jhay Cortez.

Jhay Cortez et Mia Khalifa s’embrassent langoureusement dans une Lamborghini

En 2015, Mia Khalifa a mis définitivement fin à sa carrière d’actrice de films pour les adultes avant devenir encore plus populaire sur la toile avec sa reconvention dans une carrière d’influenceuse avec plus de 27 millions d’abonnés sur Instagram et plus 4 millions de fans sur Twitter. Au mois de juillet, elle a fait sensation auprès de son public en officialisant dans un long message la fin de sa liaison avec le chef cuisinier suédois, Robert Sandberg après plus de deux années de vie commune.

L’actrice qui avait confié avoir refusé des avances de Drake en 2015 est désormais en couple avec un autre rappeur d’originaire portoricaine, Jhay Cortez. Depuis le mois de novembre les deux tourtereaux s’affichent sur les réseaux sociaux et ont révélé publiquement être ensemble. Selon les vidéos et photos publiés sur Instagram, ils vivent visiblement une belle romance et ne laissent aucun doute sur leur liaison amoureuse. Mia Khalifa a même fait une apparition dans le clip « En Mi Cuarto » du chanteur qui a également fait monter sur scène la jeune femme à l’occasion d’un de ses concerts. « Tu es magique » a-t-elle commenté sur l’une des publications.

