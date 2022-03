Rohff est intimidant confie YL qui s’est pris un coup de pression

Rohff met une pression en studio d’enregistrement assure YL ! Le rappeur Marseillais s’est confié dans une nouvelle interview pour Melty sur sa collaboration avec Housni en 2020 pour son album « Compte de Faits » sur le morceau « Générations » produit par Iksma.

YL impressionné par Rohff

Vendredi dernier, YL a dévoilé son troisième album baptisé « Yamine », un titre inspiré du nom de mère qui signifie le droit, le fortuné, le prospère et à l’occasion de la promotion de ce nouvel opus, il s’est exprimé sur de ses différents featuring avec Sofiane, Hornet la Frappe, GLK, Rohff, ISK, Kofs et de le compilation « Le Classico Organisé » de Jul lors de son passage chez le média Melty.

Lors de cet entretien, YL a notamment tenu des propos très élogieux envers Housni, « Rohff c’est Rohff. Dès que j’entends rap, j’entends Rohff (…) On était déjà connectés, ça faisait un moment que cela devait se faire. Ca ne s’est fait pas fait pour X raisons. Finalement ça s’est fait ». « Ce que je pense de lui, c’est à l’image du son qu’on a fait tous les deux. Si tu regardes mon couplet, il est composé de références à lui. Rohff est très intimidant. Je me laisse intimider vraiment pas personne mais lui il met une pression dans la salle. J’ai tout fait pour l’impressionner et être à la hauteur » a ajouté l’artiste Marseillais.

Une belle déclaration qui devrait ravir Rohff alors YL a repris plusieurs fois des classiques du rappeur du 94 comme « Génération Sacrifiée » ou « Testament » dans ses freestyles.