Vald devient milliardaire en...

Le rappeur d’Aulnay cartonne !

Vald a franchi un nouveau seuil en ce début d’année 2022 grâce au succès de son dernier album « V » récemment certifié single de platine comme le prouve les chiffres avec le milliard d’écoutes sur Spotify, un sacré exploit décroché sur les plateformes de streaming notamment grâce à ses 4 albums et ses mixtapes en solo ou encore ses projets en commun.

Le succès de Vald est phénoménal

Après s’être offert le meilleur démarrage du monde sur Spotify le jour de la sortie de son opus « V », l’énorme buzz de son clash avec Booba qui a fait sensation pendant plusieurs jours sur la toile n’a pas eu d’effet néfaste sur les chiffres de Vald au niveau des ventes. L’embrouille de Sullyvan avec B2O a fait grimper sa popularité sur les réseaux sociaux mais c’est sur ses streams que l’artiste du 93 vient de passer un cap impressionnant démontrant sa nouvelle notoriété auprès des auditeurs.

Désaccordé a largement contribué au milliard de Vald

Vald a réussi à atteindre les sommets cette année avec le titre « Anunnaki » totalisant plus de 12 millions de streams sur Spotify ainsi que son featuring avec Orelsan sur le morceau « Peon » cumulant plus de 5,6 millions d’écoutes sur la plateforme. Ses anciennes chansons comme « Désaccordé » avec 85 millions de streams son plus gros score, « Monde est cruel » avec 35 millions de streams ou encore « Vitrine » en collaboration avec Damso lui ont également permis de devenir milliardaire en streams et de rejoindre le cercle fermé des rappeurs français ayant réussi cette performance.

« 1 milliard t’es choqué. Trop gros le #V » a commenté le rappeur en annonçant la bonne nouvelle à ses fans sur son compte Instagram en attendant de dévoiler très prochainement le clip de sa collaboration avec Orelsan pour poursuivre l’exploitation de son dernier album.