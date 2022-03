Freeze Corleone tacle Skyrock et n’en a rien à foutre des radios

Freeze Corleone s’attaque à Skyrock dans son dernier projet en collaboration avec Ashe 22 intitulé « Riyad Sadio ». Le rappeur du 667 n’a visiblement pas digéré la manque de soutien de la radio dirigée par Laurent Bouneau à l’époque de la polémique sur des accusations de la LICRA à son encontre d’avoir des propos incitant à la haine raciale.

Freeze Corleone insulte Skyrock

Au mois de septembre 2020, suite à la sortie de son album « Le Menace Fantôme« , Freeze Corleone se retrouve en plein scandale accusé d’antisémitisme et de faire l’apologie du III ème Reich par la Licra. Le Ministre de L’intérieur avait même demandé aux plateformes de streaming de stopper la diffusion de ses titres. Spotify par exemple n’avait pas cédé à la pression et ses morceaux n’ont jamais été supprimés au contraire de Skyrock. La radio avait retiré de sa programmation le single « Rap Catéchisme » en featuring avec Alpha Wann. « Néanmoins si sa diffusion apparait comme une caution de Freeze Corleone et au regard de la polémique actuelle à l’opposé des valeurs que nous défendons. Nous arrêtons sa programmation. » s’était justifié Laurent Bouneau, son directeur général des programmes.

Dans le titre « Riyad Sadio » extrait de l’album avec Ashe 22, Freeze Corleone a décidé de s’en prendre à la radio. « Fuck Skyrock, R.À.F des radios, on veut les mêmes sous qu’les Rabiot. Corleone, 2-2 aka Sadio, Riyad Mahrez2-2, Corleone, tu sais bien que y a qu’Allah qui nous arrête » lâche l’interprète de « Freeze Raël », ce dernier n’a pas apprécié le manque de soutien de Skyrock lors de cette affaire pour laquelle une procédure en justice avait même été lancée avec « une enquête portant sur différents clips vidéos et chansons de Freeze Corleone, des chefs de provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste ».

Ce scandale et l’absence de diffusion en radio n’ont pas empêché le succès de Freeze Corleone. L’album « LMF » a dépassé les 100 000 ventes et obtenu la certification de disque de platine.