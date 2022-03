Rohff avertit sur la Russie, « Ça sera pas des Lol si Vlad appuie sur le bouton »

Rohff met en garde les français après le début de l’invasion en Ukraine par la Russie. Très peu de rappeurs français se sont exprimés sur le conflit russo-ukrainien depuis le début de la guerre, Housni a décidé de sortir du silence pour donner son avis sur cette guerre afin de faire passer un message de mis en garde sur les risques en cas d’aggravation de la situation.

Rohff réagit au conflit Russie/Ukraine

Depuis l’attaque de la Russie envers l’Ukraine qui se poursuit depuis plusieurs jours, la crainte d’une troisième guerre mondiale s’intensifie. Il y a quelques jours Booba a réagi à la crise ukrainienne, aujourd’hui c’est au tour de Rohff de livrer son opinion en alertant la population française à se préparer au pire. « Beaucoup de gens n’ont pas l’air de comprendre ce qu’il se passe… Les guerres dans les livres d’histoire, etc. On est tout près d’en subir une autre des plus nucléaires qu’il soit », a-t-il commencé à déclarer dans une story Instagram.

Housni a aussi ajouté dans cette publication un drapeau Russe avec à côté l’inscription « VS nouvel ordre ». « Pensez à approvisionner vos caves. L’élite a déjà anticipé ses bunkers depuuuuis!!! Ça sera pas des lol si Vlad appuie sur le bouton en notre direction. On est cuit cuit cuit cuit » a conclu Rohff dont YL vient également de faire une déclaration très élogieuse sur les coulisses de l’enregistrement en studio de leur morceau en commun « Générations » en 2020.