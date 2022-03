Damso et Aya Nakamura, c’est officialisée

Ça y est la connexion entre Damso et Aya Nakamura est officielle ! Le featuring entre les deux artistes se précise et devrait paraitre très bientôt. Après sa collaboration avec Angèle sur « Démons« , Dems prépare encore un gros featuring avec une chanteuse francophone en se rapprochant de l’interprète de tube Djadja pour ce qui s’annonce comme un futur hit.

Ces derniers mois Aya Nakamura a été très discrète musicalement mais a annoncé une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux en début d’année avec la naissance de son second enfant. Son dernier clip date du mois de 2021 avec « Bobo » qui affiche 46 millions de visionnages et elle a tout de même enchainé quelques collaborations l’année dernière avec Major Lazer et Swae Lee sur le titre « C’est Cuit » ou encore sur le single « Sans moi » en compagnie de Franglish. Elle prépare visiblement désormais son grand retour et vient d’enflammer la toile avec son dernier tweet.

Damso et Aya Nakamura réunis !

En effet Aya Nakamura a posté un émoji Vie sur Twitter, un geste simple mais ce symbole est connu pour être associé à Damso. Elle a dont rapidement agité les rumeurs d’une première collaboration entre eux et la nouvelle s’est confirmée. Le rappeur Belge a relayé le tweet sur ses réseaux tout mentionnant la chanteuse pour valider l’information même s’ils n’ont donné aucun détails il ne fait plus aucun qu’un morceau commun a été enregistré et pourrait arriver très prochainement.

Aya Nakamura et Damso n’ont jamais travaillé ensemble et l’annonce a suscité l’engouement des fans des communautés des deux artistes mais il faudra encore patienter un peu pour découvrir ce titre très attendu qui pourrait être un des tubes de l’année 2022.