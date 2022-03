Booba dégomme Géraldine Maillet après l’avoir traité de pleutre de Miami

Géraldine Maillet a pris très cher après avoir critiqué Booba dans TPMP ce lundi soir suite à son annonce de stopper sa collaboration avec Puma en raison de la prise de position de la marque de vêtements dans le conflit russo-ukrainien. La chroniqueuse a fait part de son opposition à cette décision de B2O qui a répliqué sur Instagram avec plusieurs publications pour se moquer d’elle.

Géraldine Maillet attaque sévèrement Booba dans TPMP

Des nombreuses marques ont décidé de fermer les boutiques en Russie suite à l’invasion contre l’Ukraine afin de sanctionner le pays d’avoir lancé cette guerre. C’est par exemple le cas de Puma, Booba en partenariat avec l’enseigne n’a pas validé ce choix et veut rompre leur contrat. Hier soir dans son émission, Cyril Hanouna a demandé l’avis sur cette affaire aux chroniqueurs de TPMP, Guillaume Genton a défendu le rappeur français en expliquant qu’il ne souhaite pas s’engager politiquement mais Géraldine Maillet n’est pas du tout d’accord avec cette opinion et s’est opposé à B2O.

« Je trouve que c’est obscène, ce n’est pas du tout le buzz, ce n’est pas du tout le Duc c’est juste un pleutre qui est à Miami qui nous donne des leçons. Je trouve que c’est dégueulasse. Aujourd’hui on est en guerre. On est soit pour soit contre. Booba a toujours fait de la politique » a affirmé la chroniqueuse avant de préciser, « Il vient ici, il buzze Messiha, il fait de la politique ». « C’est vrai que vous, vous n’en faites pas de politique. Vous nous donnez des leçons de moral tous les jours. Les donneuses de leçon ça suffit » a répondu Hanouna pour défendre le DUC.

B2O dézingue la chroniqueuse de TPMP

« À ce moment là ne me donnez pas la parole. Je ne suis pas d’accord avec Booba, je trouve que c’est indigne et dégueulasse. Il est du côté des collabos en disant ce qu’il dit », a conclu Géraldine Maillet sauf que ses propos n’ont comme souvent pas échappé à Booba. « “Nous sommes en guerre” Quelle insulte envers les soldats!!! Sa place est au Trocadéro les nic*ons à l’air peints aux couleurs d’Ikea. » a d’abord déclaré B2O sur Instagram avant poster une dizaine de stories contre la chroniqueuse de TPMP.

« C’est affligeant d’être aussi con*e sans masque en plus », « Qui a le lien pour pécho sa veste Ikea ? Idéale pour les tranchées ! On va la gagner », « Tennis addict, poker récréatif » ajoute-il ensuite en postant la description de profil Instagram de Géraldine Maillet. « Vous êtes attendue dans les tranchées. Pour info il fait -20 degrés à Kiev. Le jour de gloire est arrivé. Rhabillez vous soldat », « Allez, allez Géraldine Géraldine! On arrête de sucer ses pieds et on y va ! » ajoute-t-il sur une photo de la mannequin française avec son doigt de pied dans la bouche.

Kopp s’en prend également à son compagnon, Daniel Riolo, « Mais nan Daniel Rigolo c’est ton mari ? », « Tu lui suces les pieds j’espère » s’amuse-t-il à commenter en postant une vidéo du journaliste dans son émission l’After Foot diffusée sur RMC.

« C’est des symboles » Booba arrête son partenariat avec Puma après la fermeture de ses magasins en Russie ! Débat dans #TPMP ! pic.twitter.com/JKfYuJdHBQ — TPMP (@TPMP) March 7, 2022