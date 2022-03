Stromae : les ventes de Multitude connues, il explose les chiffres

Un gros démarrage pour Stromae, les records vont tomber

Trois jours après la sortie de son album « Multitude », le premier verdict vient de tomber pour Stromae. L’artiste Belge a réalisé un bel exploit pour son retour en décrochant la certification de disque d’or en seulement trois jours d’exploitation du projet en dépassant le seuil des 50 000 ventes.

En 2013 avec son précédent album « Racine carrée », Stromae avait réussi à écouler plus de 80 000 exemplaires de cet opus en première semaine. Il peut donc envisager de faire aussi bien et même mieux avec « Multitude ». L’opus s’est vendu à 54 259 copies en mid-week avec dans les détails 5 807 ventes en streaming (11%), 44 538 en physique (82%) et enfin 3 914 ventes en téléchargement (7%).

Multitude fait un carton

Après avoir confié apprécier les rappeurs SCH et Ninho, l’auteur de « Formidable » a fêté cette récompense avec la sortie du clip « Fils de joie » ce lundi soir dont le tournage a été réalisé à Bruxelles du 21 janvier au 22 janvier dernier et met en scène des centaines de figurants. Il s’agit du troisième single extrait de l’album après « Santé » qui cumule 11 millions de vues sur Youtube et « L’enfer » qui totalise 29 millions de visionnages.

Le public a répondu présent pour ce retour de Stromae qui peux maintenant espérer battre le record du meilleur démarrage en France cette année détenu par Vald dont l’album V a franchi les 74 000 en 7 jours d’exploitation.