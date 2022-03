Tayc dégouté par The Batman quitte la salle en plein milieu du film

C’est tellement rincé s’est agacé Tayc après avoir quitté la salle de cinéma en milieu du film The Batman ! L’interprète français a exprimé publiquement sur les réseaux sa déception face au dernier volet du film sur le super-héros de Gotham qui il n’a pas réussi à visionner dans son intégralité et s’étonne d’un manque de séquences torrides. Il s’est ensuite fait lyncher par les internautes.

Tayc déçu par le manque de scènes torrides

« Il reste encore au moins une heure de film mais je me suis barré. C’est tellement rincé. Batman (…) Je crois que le cinéma américain a fait le tour et nous a tout raconté » commente Tayc en se filmant juste après avoir quitté la salle avant la fin du film en ayant visionné qu’une heure du long métrage qui dure 3 heures. La séquence a suscité des nombreuses réactions et le chanteur français a été pris à partie par les internautes étonnés par cette déclaration alors que The Batman avec de Robert Pattinson vient de réaliser le second meilleur démarrage de 2022 au box-office américain depuis la pandémie avec 128.5 millions de dollars de recettes juste derrière Spiderman Man No Way Home.

Tayc s’est même retrouvé dans le Top des Tendances en France sur Twitter. « Retourne zouker avec des ados excitées dans ton public et parle plus de cinéma », « Tayc tu as joué dans un film où un rappeur misogyne a une relation pendant Noël avec une journaliste feministe, on se passera de ton avis sur le cinéma », « Tayc contente toi de faire craquer les grosses folles dans tes concerts et laisse nous tranquille », « Le @TaycOfficiel il a tourné cette série mega éclaté de ouf, et il ose dire que the Batman est éclaté rohhh je souffle fort reste dans le french zouk c’est mieux ! » peut-on lire dans les réactions de Twittos contre l’auteur du tube « Le temps » qui n’a pas réagi aux critiques.