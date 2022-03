Real Madrid vs PSG en streaming live direct

Real Madrid vs PSG, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir au stade Estadio Santiago Bernabéu c’est l’un des matchs les plus importants de la saison pour le Paris Saint Germain. Le club Parisien a déjà pris une option sur la qualification à l’aller avec une victoire 1 but à 0 sur une réalisation de Kylian Mbappé.

Real face au PSG en diffusion légale sur Canal Plus

Le Paris Saint Germain espère éliminer le club Madrilène pour passer en quart de finale de la ligue des Champions et va pouvoir compter sur son trio de stars en attaque avec le Français champion du monde, Mbappé, l’argentin septuple vainqueur du Ballon D’or, Lionel Messi et le Brésilien, Neymar.

Le PSG actuellement en tête du championnat de France Ligue 1 va devoir venir à bout du Real Madrid emmené par Karim Benzema. Un match nul est suffisant pour Paris afin d’obtenir la qualification et de pouvoir rêver d’accrocher à son palmarès la plus prestigieuse compétition européenne.

La composition du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Nacho, Alaba – Modric, Valverde, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius. La composition du PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo, Paredes, Verratti – Mbappé, Messi, Neymar.

Vous pouvez suivre en direct légalement la rencontre avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le co-diffuseur du match Paris Saint Germain vs Real Madrid en streaming légal et en haute définition en France avec RMC Sport 1.