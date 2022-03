Rohff et Booba réagissent au rapport sur la fraude des streams, B2O tacle Vald

Booba et Rohff unis contre les achats de streams ! La triche sur les ventes dans le rap français fait souvent débat dans le milieu. Housni et B2O se sont insurgés à plusieurs reprises que certains artistes ne respectent pas les règles de l’industrie de la musique en tentant de gonfler les chiffres de façon illégale. Un rapport sur les fraudes va enfin être dévoilé.

Alors que les chiffres de ventes en première semaine sont scrutés de près par les artistes et les auditeurs, ces derniers mois la polémique de l’achat de streaming de la part des rappeurs ou des maisons de disques a agité le rap game. Récemment c’est Booba qui a relancé les accusations à l’encontre de Vald après le retard de la publication de ventes de son album « V » suite à un recomptage des chiffres. Kopp a évoqué une fraude en accusant l’artiste d’Aulnay d’avoir triché avant qu’un clash n’éclate entre eux sur les réseaux. Rohff de son côté a également affirmé qu’à la sortie de son dernier album être boycotté par les plateformes de streaming comme Spotify qui le défavorise au détriment d’autres chanteurs.

Rohff et Booba sortent du silence sur la triche des ventes

Suite à cette affaire des ventes de Vald, le Centre National pour la Musique a pris la décision de mener son enquête avec un rapport sur les fraudes en lien avec le streaming. « Spotify, Deezer, Qobuz jouent le jeu. Apple Music et Napster aussi, dans un degré moindre mais la communication fonctionne avec nous. Les autres, non » a déclaré Jean-Philippe Thiellay, le président du CNM à l’AFP sur les plateformes qui vont collaborer à cette étude. Il n’a pas précisé de date de publication pour ce rapport qui a fait réagir Rohff et Booba.

« Ça n’a plus d’importance maintenant, tout le monde est positif. Faites plutôt un vaccin contre le triche avec 1 pass stream obligatoire et après on enchainera une guerre histoire de dépeupler le game et assainir la couche de la zone. Bref on s’en ouf » a commenté Rohff en relayant l’information sur son compte Instagram. « Vald tout ça à cause de toi parce que t’as pas dosé », a balancé Booba sur le réseau social en adressant un nouveau tacle contre Vald.