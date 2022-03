Alexandre et Mathieu de « L’amour Est Dans Le Pré » taclent Booba, « va chanter en Russie »

Booba vient de subir un gros tacle assez inattendu du couple Alexandre et Mathieu de l’émission « L’amour Est Dans Le Pré » ! Kopp s’est fait méchamment tailler par le duo pour son choix de quitter Puma suite à la pris de position de le marque dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. La décision a énervé les deux tourtereaux qui se sont exprimés contre B2O.

Alexandre et Mathieu se sont connus du le tournage de « L’amour Est Dans Le Pré » et depuis ils ne se quittent plus. Tout l’influenceur Mounir Moons, le couple a décidé de réagir face à l’annonce de Booba de stopper son contrat avec Puma suite à l’annonce de la fermeture temporaire des boutiques de la société en Russie en raison de l’attaque contre l’Ukraine. Les candidats de l’émission de Téléréalité n’ont pas apprécié cette rupture du partenariat du DUC qui a agité la presse cette semaine et ont décidé de le faire savoir ouvertement.

Dans une story de leur compte Instagram, Mathieu et Alexandre ont insulté Booba tout en lui proposant d’aller se rendre en Russie pour chanter, « Quel con ce mec… On n’a pas besoin de toi… Vas chanter en Russie si tu reproches à ton sponsor d’être contre l’invasion de l’Ukraine ». B2O n’a pas répliqué pour le moment après s’être encore moqué de Stromae mais continue d’être sous le feu des critiques pour cette déclaration contre Puma dans laquelle il assure, « Vous rompez, je romps. On n’a pas signé pour ça. Si vous faites de la politique nous devons en faire aussi ».

La marque de vêtements en sponsoring avec des nombreuses stars du football comme Neymar et Antoine Griezmann n’a pas fait de commentaire sur les propos du chanteur.