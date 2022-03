Booba entre en guerre contre Eric Zemmour et dénonce des propos atroces

Booba cible encore Eric Zemmour et lâche plusieurs offensives contre le candidat aux élections présidentielles actuellement en pleine campagne qui a vient d’avoir le soutien Marion Maréchal Le Pen et d’être accusé d’agressions sexuelles par 8 femmes l’affaire a également indigné le rappeur PLK il y a quelques jours sur Twitter.

Le DUC outré par les propos de Zemmour

L’ancien éditorialiste a subi les foudres de Booba sur Twitter pour le mettre face à ses contradictions avec ses déclarations controversées pour un politicien qui souhaite devenir président de la république. Le DUC de Boulogne l’a surnommé « Emile » en référence à Émile Louis, dit « le boucher de l’Yonne » l’assassin de plusieurs jeunes filles dans les années 1970 dans un tweet avec le message « ÉMILE ZEMMOUR “Impossible n’est pas Français!” » et des captures d’écran d’un article sur le scandale des agressions sexuelles à son encontre. « Huit femmes accusent désormais Zemmour de violences sexuelle, dont certaines à visages découvert » titre l’un des articles, « Eric Zemmour visé par de nouvelles accusations d’agressions sexuelles et de comportement inappropriés envers des femmes » titre le second.

L’autoproclamé Boss du Rap Game s’amuse dans son commentaire à reprendre un des slogans du candidat à la présidence, « Impossible n’est pas français ». Il a ensuite partagé un extrait du passage de Zemmour à la télévision sur BFMTV dans lequel il s’exprime sur le conflit entre Ukraine et déclare approuvé l’immigration des « blancs » mais pas celle qui est « arabo-musulmane ». Par le suite, B2O poste une deuxième vidéo d’un débat de Zemmour diffusé sur LCI dans lequel femme « noire » le questionne si en cas d’élection les personnes de sa « couleur » pourront rejoindre la France pour obtenir une meilleure situation. « Non » déclare-t-il catégoriquement. Booba n’hésite pas à ajouter le hashtag « atroce » face à une telle affirmation.