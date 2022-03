La rappeuse Ruby Nikara se fait détruire après son passage dans TPMP

Twitter se déchaine contre Ruby Nikara

Ruby Nikara a réussi à faire parler d’elle avec son dernier passage dans TPMP mais pas forcément de la façon dont elle l’aurait imaginé. Alors que le jeune femme qui s’affirme la « queen du rap » sur Instagram a pu se défendre dans l’émission sur sa mise en vente de l’eau de son bain, elle a choqué les téléspectateurs ainsi qu’une partie des chroniqueurs du programme télévisé animé par Hanouna.

Elle se fait démonter sur les réseaux !

Avec des milliers d’abonnés sur Instagram et TikTok, Ruby Nikara a commercialisé pour la modique somme de 1500 euros des flacons de l’eau de son bain, invitée dans TPMP, elle s’est expliquée sur cette démarche ou encore sur le fait de vendre également des culottes sales. Abasourdis par les idées de l’influenceuse, les chroniqueurs de TPMP se sont moqués d’elle alors que les internautes eux ont été plus virulent sur les réseaux sociaux.

Une explication qui ne convainc pas

Ruby Nikara s’est justifiée de ne pas avoir de problème de faire des telles ventes pour faire le buzz mais cela n’a pas vraiment convaincu. C’est sur Twitter que le public s’est lâché contre elle. « Cyril qui prend la défense de cette conna**e contre Delphine, à la place de Delphine je foutrais le camp de cette émission vite fait », « Elle est vraiment taré impressionnant, c’est pas possible faut vraiment être un guignols pour acheter ça », « Le son qui sort de sa bouche est insupportable. Quel enchainement infecte après jean pierre ». Ou encore « Qu’elle apprenne a se passer le rouge a lèvre après on verra mon dieu mais on marche sur la tête » peut-on lire dans les réactions et dont vous pouvez découvrir une compilation des meilleurs tweets.

Les commentaires des Twittos :

« Le buzz vient à moi » L’influenceuse Ruby Nikara, qui vend l’eau de son bain et ses culottes sales, est dans #TPMP. pic.twitter.com/cskFhS2OXd — TPMP (@TPMP) March 9, 2022

Respect a Delphine qui remets Ruby Nikara en place sans mâcher ses mots 🤲 #TPMP pic.twitter.com/dAbo4kjD7t — Jordan (@jobprt) March 10, 2022

Que Dieu nous préserve d avoir un fils ou fille comme eux #tpmp #Rubynikara #benjamin_ledig pic.twitter.com/IeX3hnacvc — Cheikh Faye (@ybnrozay) March 10, 2022

Ruby Nikara qui menace Raymond avec l’un de ses talons qui insulte Delphine Wespiser de bitch et avec un avocat qui vient débattre sur la vente de petite culotte ça touche le fond ce soir #TPMP #Rubynikar pic.twitter.com/3VJsNphh4x — Mehdii Dz 🇩🇿🇫🇷🌟🌟 (@MehdiiiDz_) March 10, 2022

Je suis pour le Boycott de #TPMP !! C’est trop … comment peut-on laissé des gens avoir de tels discours à une heure de grande écoute … ça promet pour la jeunesse à venir … #Rubynikara honteux !! — Kerchak 🦍 (@Gregoory05) March 10, 2022

Sincèrement nous touchons le fond ce soir dans #TPMP avec Ruby Nikara

Cette génération à Buzz devient vraiment inquiétante

Il faut vraiment faire quelque chose car une partie de la jeunesse s’identifie à ces personnes@RaymondLeMatin et notre marraine Danielle Moreau ont raisons pic.twitter.com/0vyz6YOzF9 — Association Un Sourire Pour Camille (@1SourireCamille) March 10, 2022