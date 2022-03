Swagg Man révèle des images de ses difficiles conditions de détention en Tunisie

Désormais libre et blanchi par le justice, Swagg Man est à nouveau actif sur les réseaux en attendant un éventuel retour en musique. Suivi par des milliers d’abonnés le rappeur au tatouage Louis Vuitton a débarqué sur TikTok et a partagé il y a quelques semaines des images de son passage en prison pour dévoiler ses conditions d’incarcération.

Suivi par près d’un million de fans sur Instagram, de 2,6 millions d’abonnés sur Facebook et 300 000 sur TikTok c’est sur dernier réseau social cité que Swagg Man a posté une vidéo en prison avec d’autres détenus à plusieurs dans une cellule pour partager ce qu’il a vécu. Au mois d’avril 2021, le rappeur avait été inculpé d’une peine de 5 ans par la justice Tunisienne avec une amende de 30 000 € pour les accusations de escroquerie et blanchiment d’argent. En fin d’année dernière, il a finalement été acquitté.

Swagg Man affiche son quotidien incarcéré

« Voila !! SWAGG MAN AFFAIRE CLASSÉ SANS SUITE ! ACQUITTÉ ! Voila après trois ans de combat judiciaire, Je commence à toucher enfin mes droits !! on m’a accusé D’appartenir à une organisation criminelle internationale et de blanchisseur à l’échelle internationale. Et le chef de réseau, on m’accusé d’escrocs, j’ai passé 2 ans de prison plein à manger des cafards grillé. » avait déclaré Swagg Man à sa libération.

« Ils ont inventé les fausses plaintes pour pouvoir toucher ma fortune. Ils ont voulu m’extorquer, mais Dieu merci la justice existe vraiment. Quand je dis ils. Je parle bien sûre de tous ces clowns qui se sont permis de m’inventer une vie en faisant des vidéos contre moi et des plainte contre moi. Ne vous inquiétez pas on se voit très bientôt. Dieu est tellement grand est bon…merci à mes deux avocats. Le combat n’est pas encore gagné j’attends la levée de mon interdiction de voyage. J’espère avoir une bonne nouvelle dans les prochains jours qui suivent. » avait-il expliqué avant de finalement récupérer son passeport au mois de janvier et de pouvoir à nouveau voyager.

En début d’année, la justice a prononcé un non-lieu dans cette affaire et Swagg Man peut désormais profite librement de sa vie, il vient d’ailleurs de retrouver la France comme l’a récemment affiché sur Instagram.