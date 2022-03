Astrid Nelsia et Koba Lad : c’est officiel, ils ne se cachent plus

Koba LaD vit sa meilleure vie avec Astrid !

Leur relation ne fait plus aucun doute. Alors que la rumeur agite les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines suite à plusieurs stories Instagram ou Snaps sur lesquels Astrid Nelsia et Koba Lad semblent très proches, les deux tourtereaux ne se quittent plus et étaient récemment en voyage au Maroc et se sont affichés très complices.

En effet Astrid Nelsia et Koba LaD ne se quittent plus. Après avoir fait parler d’elle il y a quelques années avec ses propos sur sa rencontre torride avec Wiz Khalifa et sa participation à l’émission de téléréalité Les Princes De L’Amour 4, elle vient de succomber au charme d’un autre rappeur. « Alors il est trop beau, il chante trop bien, mais bon comme quoi on ne peut pas tout avoir, car au lit, c’est zéro. En fait, il en a une toute petite. C’était abusé. C’est pas normal, c’est pas humain. C’était une troisième jambe. C’était énorme, j’étais vraiment trop choquée. J’avais trop peur. C’était un peu dur au début mais on s’y fait », avait-elle confié au sujet du rappeur américain d’un entretien accordé à Siham Bengoua.

Désormais tout est clair, ils sont en couple

Depuis le mois dernier, Astrid Nelsia a commencé a posté plusieurs vidéos ou photos sur les réseaux aux côtés de Koba LaD en boite de nuit, dans les coulisses des showcases du rappeur ou encore au restaurant. La rumeur d’une liaison entre eux a commencé à circuler mais l’interprète de Daddy Chocolat n’a évité le sujet sans confirmer l’information comme lors d’un récent passage sur Skyrock.

Ces derniers jours le duo a finalement décidé de s’afficher publiquement ensemble notamment lors d’une voyage au Maroc et ils ont chacun postés des stories confirmant ce rapprochement entre eux, Astrid Nelsia et Koba Lad ne se cachent plus.

