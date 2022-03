Kaaris lâche le clip avec Cappuccino de sa balayette à Samos

Samos mis à terre par Kaaris, le clip avec Cappuccino enfin dévoilé ! Les images du tournage du clip avaient le buzz il y a quelques semaines sur les réseaux, Riska s’était rendu à Perpignan pour réaliser une vidéo avec l’influenceur, Nasdas et ses acolytes. Le rappeur a réalisé un featuring avec Cappuccino pour le remix de « La Location ».

La fameuse balayette de Kaaris sur Samos dans le clip

Cappuccino vient de mettre en ligne ce dimanche du clip réalisé par Omar Zegoud pour SWIPE/OZ en compagnie de Kaaris de son titre « La Location » produit par Iordan Herlea, enregistré par Micklo et mixé par Néné au studio 13ème Art Music. « Merci à toute la team Nasdas, à tous les habitants de La Castellane et de Saint-Jacques pour leur accueil ainsi qu’à toutes les personnes présentes dans le clip ! » a-t-il commenté en publiant la vidéo.

Sur les réseaux sociaux la Team Nasdas est de plus en plus populaire notamment sur Snapchat et Cappuccino en fait partie, il est facilement reconnaissable avec sa coupe de cheveux assez insolite et s’est fait connaitre l’année dernière avec sa web-série de dix épisodes diffusées sur Youtube. Le tournage du clip avait enflammé les réseaux en raison de la séquence de Kaaris qui met à terre Samos avec une petite balayette et qui avaient amusé les internautes, une scène que vous pouvez retrouver dans la vidéo à découvrir dès maintenant.