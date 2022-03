Tanguy David ridiculisé par Booba

Tanguy David est devenu une des cibles préférés du moment de Booba ! Clashé par B2O le jeune homme qui est un partisan Éric Zemmour a répondu à plusieurs reprises sur les réseaux pour l’interpeller afin de débattre avec lui mais sans réussir à le convaincre, le militant politique vient de se détacher son de soutien au candidat à la présidence après avoir été victime d’insultes racistes.

Booba ne pouvait pas laisser passer ça sans se moquer de Tanguy David

Comme pour la guerre entre la Russie et l’Ukraine, Booba n’hésite pas à prendre position sur le sujets politiques dans le monde ou en France sur son Instagram ou Twitter, dernièrement il s’en est pris à Zemmour pour dénoncer ses propos racistes dans différentes interventions à la télévision, le DUC a jugé les déclarations atroces. Kopp a décidé d’en remettre une couche contre celui qui est désormais l’ancien soutien du politicien, Tanguy David.

Le jeune militant vient d’annoncer qu’il prend ses distances avec le mouvement d’Éric Zemmour, Reconquête car il aurait subi des insultes racistes des membres de son propre parti de quoi remettre en question son engagement. Cette n’a pas échappé à Booba qui a immédiatement profité de l’occasion pour de moquer en lui proposant tout d’abord ironiquement de faire une alliance, « Appel moi on peut faire une alliance » commente-t-il. Dans une second tweet l’ancien membre du groupe Lunatic partage un extrait du film sur Malcolm X en mentionnant le jeune homme. Dans la vidéo, Denzel Washington décrit les différents types d’esclaves, celui des champs et le nè*re d’intérieur, en expliquant que ce dernier chérit son maître sans imaginer s’échapper de l’esclavage pour devenir libre.