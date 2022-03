6ix9ine est en manque d’argent et a peur pour sa vie

Gros coup dur pour 6ix9ine, son label a arrêté de le payer depuis le mois dernier ! Le sulfureux rappeur américain aux cheveux colorés s’est fait extrêmement discret ces derniers mois, il a quasiment disparu de la circulation et n’est plus du tout actif sur les réseaux. Tekashi 69 semble vivre une nouvelle période très difficile et cela depuis l’échec commercial de l’album TattleTales.

6ix9ine craint des représailles des Nine Trey Gangsta Blood.

Après la parution de son dernier opus, 6ix9ine a continué à s’embrouiller avec tout le rap game avant de disparaitre de la circulation. Récemment, il a appris une mauvaise nouvelle, sa demande de libération anticipé a été refusée par la justice, l’artiste est toujours sous surveillance. L’interprète de « Gooba » s’est adressé au juge pour plaider sa cause en affirmant qu’il éprouve des difficultés pour reprendre sa carrière de rappeur et demander d’alléger ses conditions.

Le média Complex vient de dévoiler les documents de justice de 6ix9ine dans lesquels il assure avoir des problèmes financiers. « En ce moment, j’ai du mal à joindre les deux bouts. Je ne sais pas si je recevrai un jour le genre d’avances que j’ai reçues avant mon arrestation et ma carrière est aujourd’hui au point mort. Avant mon arrestation, j’ai reçu d’importantes avances dans le cadre de contrats d’enregistrement et de merchandising. Cependant, je ne reçois aucune plus rien en vertu de ces accords, car je n’ai toujours pas récupéré mes royalties. » décrit Tekashi 69.

Tekashi 69 affirme être ruiné…

« En sortant de prison, j’ai dû essayer de relancer ma carrière, mais j’ai été absent du business pendant deux et cela m’a fait perdre tout l’élan que j’avais avant mon arrestation. Je n’atteindrai peut-être plus ce niveau de succès. » poursuit le rappeur américain dont le contrat avec son label TenThousandProjects vient d’expirer au mois de février dernier. « Si la Cour accorde les dommages-intérêts compensatoires et les dommages-intérêts punitifs demandés par les demandeurs lors de cette enquête, elle me mettra certainement en faillite d’une manière dont je ne me remettrai jamais et cela se fera au détriment des membres de ma famille qui compte sur moi. » explique ensuite le document révélé par Complex.

« Je ne mènerai plus jamais une vie normale puisque ma coopération a fait de moi une cible pour les Nine Trey ainsi que pour d’autres gangs. Je vis avec cette peur tous les jours. » ajoute 6ix9ine en conclusion en avouant toujours craindre des représailles des Nine Trey Gangsta Bloods alors qu’il n’a pourtant pas hésité à les provoquer sur les réseaux après sa sortie de prison, cela semble difficile à croire.