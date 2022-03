Kanye West provoqué par Pete Davidson, « Je suis au lit avec ta femme »

C’est la guerre ouverte entre Kanye West et Pete Davidson ! Dans le clip « Eazy » paru il y a 10 jours le rappeur américain s’en prend encore au nouveau petit ami de son ex-femme, Kim Kardashian. Il s’amuse à le kidnapper puis à l’enterrer. Ye ne lâche plus le compagnon de la mère de ses enfants et ce dernier vient de répliquer avec une grosse pique.

Alors que Kanye West gardait un petit espoir de se remettre avec Kim Kardashian, le 14 février dernier, il lui a envoyé un 4×4 rempli de roses avec un message d’amour mais elle a mis fin à ses espérances en adressant à son ancien mari les papiers pour les divorces. « J’ai demandé plusieurs fois à Kanye d’accepter de passer à autre chose et de mettre fin à notre statut marital. Il n’a pas répondu à ma demande. Kanye et moi méritons tous deux l’opportunité de construire de nouvelles vies. Par conséquent, je demande que ma demande de séparation et de résiliation de notre statut marital soit accordée. » décrivait le document révélé par Radar qui a été remis à Ye à l’occasion de la Saint Valentin. La star de l’émission de télé-réalité « L’Incroyable Famille Kardashian » a en effet retrouvé le bonheur aux côtés de Pete Davidson.

Pete Davidson nargue Kanye West

Kanye West a donc décidé de s’attaquer publiquement à Pete Davidson en lançant des rumeurs à son sujet ou encore de carrément l’harceler sur les réseaux. Un proche de l’humoriste a révélé au média Entertainment Tonight l’avis sur ce clash du petit ami Kim, « Il trouve ça fou que Kanye West ait osé mettre une version caricaturale de lui dans son clip. Il est presque flatté par tout cela. C’est tellement ridicule pour lui. ».

« Il ne se sent pas menacé par Kanye de quelque manière que ce soit. Il transforme toute la négativité en quelque chose de positif. Pete est si compréhensif et met toutes ses émotions de côté pour soutenir Kim pendant cette période de divorce. » a ajouté cette source. Pete Davidson a finalement décidé de répondre à Kanye West en le provoquant ouvertement dans un échange qui vient d’être révélé en lui adressant un photo au lit avec Kim Kardashian en mettant le message « Je suis au lit avec ta femme » pour le narguer. Cette conversation textuelle a été mis en ligne par l’ami de Pete Davidson, Dave Sirius.