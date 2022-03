Booba démolit Mathieu Kassovitz qui se déplace en Ukraine en soutien au peuple

Booba adresse un message virulent à Kassovitz

Nouvelle offensive de Booba, insatiable en ce moment il clash à tout va sur Instagram et Twitter. Après Kylian Mbappé c’est tour de Mathieu Kassovitz qui pris cher suite à son déplacement en Ukraine pour apporter son soutien à la population qui n’a pas plu au DUC.

Alors qu’il vient de perdre la main sur le compte Instagram à 600 000 abonnés de La Piraterie suite à un signalement de Demdem, la femme de Gims, Booba sévit désormais sur le profil de OKLM et s’active ses derniers jours pour balancer des nombreuses piques. B2O vient de réagit à la venue de Mathieu Kassovitz en Ukraine. Ce lundi le réalisateur français s’est rendu en compagnie du photographe JR à Lviv dans l’ouest du pays à l’ambassade française pour venir en aide à la population locale.

Le réalisateur de mobilise pour l’Ukraine, B2O ne valide pas !

Les deux compères ont fait mettre en place dans la ville une fresque géante d’une petite fille en train de s’amuser pour lancer un appel à l’armée Russe qui attaque l’Ukraine depuis les airs. Kassovitz connait notamment le pays pour y avoir réalisé le tournage de la quatrième saison de la série « Le bureau des légendes » diffusée sur Canal+. LCI a suivi l’acteur dans sa démarche. « Si je n’avais pas eu d’enfants, je serais venu pour être à leurs côtés. Dans le monde dans lequel on vit, je pense que ce qui est en train de se passer là est une limite absolue. Si on ne se bat pas pour empêcher ce qui se passe, on va tous en être victimes. » a-t-il déclaré à la chaîne d’informations dans un extrait partagé sur Instagram par Booba.

Kopp juge cette démarche ridicule

« On a très vite compris qu’on avait affaire à des gens qui étaient ultranationalistes dans le bon sens. C’est-à-dire qu’ils sont fiers de leur pays et ils veulent le protéger absolument » précise ensuite Kassovitz dans son intervention. « Tu vas aller au bout de quoi Mathieu ? Y serait bien venu ( pour être à leur côté ) y peux aller en Lybie aussi ou à Gaza ou sur la colline du crack c’est à côté si ça roule bien. Mais bon, il a pas son masque, il est père et klawi sur la commode donc c’est juste non en fait y voulait juste son temps d’antenne. » s’est exprimé Booba en légende de la publication de la vidéo. « On va demander à Omar Scie pour voir! Géraldine elle a tennis. Go poster des drapeaux!!! » conclu B2O avec les hashtags, « suis je dans un rêve », « vous êtes d un ridicule sans nom ».

Ce n’est pas la première que le DUC s’en prend à Mathieu Kassovitz, ils avaient déjà eu un échange tendu au mois de décembre suite à une déclaration du réalisateur de La Haine sur la disparition des cinémas voués à disparaître selon lui et dont la crise sanitaire a accéléré le processus.