Jake Paul menace McGregor, « Je mettrais Conor KO en boxe ou en MMA »

Fidèle à ses principes, Jake Paul continue ses provocations et a décidé d’interpeller Conor McGregor. Le Youtubeur affirme pourvoir battre sur le ring alors que le combattant vient de mettre en ligne une vidéo en pleine forme en train de s’entrainer à la boxe ce qui a suscité la réaction du frère de Logan Paul.

Alors que Floyd Mayweather a récemment confié qu’il aurait été prêt à tuer Jake Paul avant le combat face à Logan après une conférence de presse très animée l’été dernier pour le promotion de l’événement. Le Youtubeur avait notamment dérobé la casquette de l’ancien champion du monde de boxe avant de le narguer ouvertement, cela ne l’a pas assagi et n’hésite pas à envoyer des tacles, cette fois-ci c’est McGregor qui vient d’en faire les frais.

« C’est embarrassant Conor McGregor, ton menton est grand ouvert sans bouger la tête. Je mettrais Conor KO en boxe ou en MMA. La main droite de Dieu. » a-t-il commenté face à la nouvelle vidéo de l’Irlandais. Conor n’a pas manqué de répliquer immédiatement en traitant Jake de débile. Ce dernier n’a pas lâché l’affaire en faisant une proposition pour l’affronter en demandant à Dana White d’organiser cela.

« Dana, parce que tu m’aimes bien désormais, qu’est-ce tu penses d’un contrat d’un combat pour affronter Conor McGregor ? Si je gagne, tu acceptes de mettre en place mes propositions salariales pour les combattants et pour une mutuel. Si je perds, je donne l’intégralité de mon salaire aux combattants qui gagnent moins de 50.000 dollars par combat et je ne parle plus jamais de l’UFC. » a lancé Jake Paul sur Twitter.

Dana – Since you like me now, how about a 1 fight UFC deal to fight Conor.

If I win, you agree to my UFC fighter pay and healthcare proposal.

If I lose I donate my entire purse to all UFC fighters who make less than $50K a fight and never mention UFC again

Deal?

— Jake Paul (@jakepaul) March 12, 2022