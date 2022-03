« La France ne vous hébergera pas » avertit Booba aux Ukrainiens

Booba s’adresse au peuple Ukrainien et lance un avertissement avec une prise de parole qui risque encore de faire parler en relançant le débat sur ses propos concernant la guerre avec la Russie et l’Ukraine dans lequel le rappeur de 45 ans s’est immiscé en exprimant son avis à plusieurs reprises.

Nouveau coup de gueule de Booba qui vient tout juste de s’en prendre méchamment à Mathieu Kassovitz pour s’être rendu en Ukraine afin d’apporter son soutien au peuple dans cette guerre imposée par Vladimir Poutine. Le président Russe a décidé d’envahir le pays et ne semble pas prêt de stopper les attaques. Depuis le début de ce conflit, B2O suit l’actualité politique pour livrer chaque jour son opinion en livrant également un message à la population Ukrainienne.

Dernièrement Booba a annoncé la fin de se collaboration avec Puma en raison de la décision de la maque de fermer les boutiques en Russie, « Vous rompez je romps. On a pas signé pour ça » s’était-il indigné il y a quelques jours en faisant la Une de la presse avant de préciser qu’il ne s’oppose pas au soutien envers les Ukrainiens mais qu’il ne va pas faire partie de ce « cirque ». Exilé depuis plusieurs années aux Etats Unis dans la ville de Miami, cela n’empêche pas le Duc de Boulogne de suivre de prêt ce conflit et vient de déclarer, « Peuple Ukrainien, vous avez bien compris que la France ne vous hébergera pas et n’enverra aucun soldat vous aider. Poster votre drapeau pour se donner bonne conscience c’est tout ce qu’ils feront. Ils croient être en guerre. Si ils savaient ».

« Regardez c’est notre ‘futur’ Président. Vous comprenez bien qu’on ne peut aider personne » ajoute Kopp en postant une séquence vidéo d’Eric Zemmour se prenant un œuf en pleine tête.