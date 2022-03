Morsay furieux menace des militants RN pour défendre Valérie Pécresse

Ça a failli dégénérer ! Morsay est décidé à ne pas laisser passer l’extrême droite. Le rappeur s’est insurgé contre des militants du Rassemblement National en train de coller des affiches à Asnières-sur-Seine sur celles de Valérie Pécresse qu’il a décidé de défendre en pleine campagne électorale pour la course à présidence.

Morsay s’embrouille méchamment avec des colleurs d’affiches du RN

Morsay s’est accroché avec des partisans du RN dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 mars. Des membres du parti politique français d’extrême droite ont collé dans sa ville des affiches pour soutenir Marine Le Pen dans l’élection présidentielle de quoi le rendre furieux. Il s’est notamment accroché virulemment avec l’un d’entre eux.

« T’es un vendu. Vive les renois. Vous êtes pas un homme. Vous collez la pire des raclures » lâche le rappeur français sur les images de l’incident avant de le défier d’appeler la police. « Appelle qui tu veux. Appelle la police. Tu crois que j’ai peur de toi. » menace-t-il.

Le ton est monté !

Dans la suite de la séquence Morsay prend la défense de Valérie Pécresse dont les affiches ont été recouvertes par celles de Marine Le Pen de la part des partisans du RN. « Je te laisserai pas coller sur elle, elle c’est mon amie, tu ne colles pas sur elle. Tu colles sur elle, moi et toi on rentre en guerre » s’agace-t-il avant d’ajouter, « Je te laisserai pas coller sur elle, elle c’est mon amie, tu ne colles pas sur elle. Tu colles sur elle, moi et toi on rentre en guerre ».

C’est l’un des colleurs des affiches qui a partagé la vidéo sur son compte Twitter en déclarant « Cette nuit, en collage, nous avons été pris à partie par le pseudo rappeur #Morsay, qui n’appréciait pas que l’on recolle sur les affiches de sa «grande amie» Valérie #Pécresse. Il a aussi tenu des propos racistes envers l’un de nos militants. Une main courante a été déposée. ».

