Rohff tacle 6ix9ine ruiné après avoir jubilé sur les réseaux

Rohff fait la leçon à 6ix9ine qui a perdu toute sa fortune et se retrouve même sans argent pour se payer le plein de sa voiture selon la dernière déclaration de son manager. Le rappeur du 94 a commenté cette annonce en faisant la morale sur le fait de savoir rester humble dans la vie.

Rohff fait passer un message d’humilité à 6ix9ine

Après un long silence et une soudaine disparation, Tekashi 69 fait de nouveau parler de lui mais comme souvent en dehors de sa musique. En effet des rumeurs ont révélé que le sulfureux rappeur aux cheveux colorés est ruiné, une information confirmée dans la foulée par Wack 100, 6ix9ine est dans la galère, il serait même complètement fauché selon les mots du manager de The Game et Blueface.

« Je lui ai filé 20 $ pour qu’il mette de l’essence. C’est pourquoi on disait aux gens : ‘On ne peut rien faire pour vous à l’heure actuelle, parce que le n**** est complètement fauché.’ C’est terrible, mec. C’est triste de voir un jeune homme si talentueux en arriver là. » a confié Wack 100 au sujet de 6ix9ine dont les victimes de ses anciens agissements avec son gang ont réclamé 11 millions de $ de dédommagement à son procès.

Une leçon de vie donnée par Housni

« En sortant de prison, j’ai dû essayer de relancer ma carrière, mais j’ai été absent du bizness pendant 2 ans et cela m’a fait perdre tout l’élan que j’avais avant mon arrestation. Je n’atteindrai peut-être plus ce niveau de succès » a expliqué son manager mais tout cela pourrait être une mise en scène afin d’éviter de payer la somme demandée par les plaignants. 6ix9ine a d’ailleurs affirmé qu’il se retrouverait en faillite si le tribunal impose le paiement des dommages-intérêts.

Depuis sa libération Tekashi 69 a pourtant affiché fréquemment sa richesse sur les réseaux sociaux en exhibant fièrement ses bijoux et ses voitures de luxe (Lamborghini Aventador, Rolls Royce, Bentley ou deux McLaren 720S et 570s) ou faisant des folies pour se petite amie. Cela n’a pas échappé à Rohff qui a commenté un article sur 6ix9ine annonçant qu’il a du mal à finir les fins de mois avec le message, « On est tous les riches et les pauvres de quelqu’un. Restez humble avec l’argent. Ça vient comme ça part ».