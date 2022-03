Adriano en état d’ébriété sur une moto, la scène attriste les fans de foot

Adriano alcoolisé, les images indignent les internautes !

Les fans de football se souviennent tous d’Adriano qui s’est notamment fait un nom dans l’histoire avec ses performance lors de son passage à l’Inter Milan au début des années 2000 en remportant à 4 reprises le championnat d’Italie (2006, 2007, 2008 et 2009). L’attaquant Brésilien a également marqué les esprits des gamers avec sa présence dans Pro Evolution Soccer 6.

En effet dans PES 6, Adriano est devenu le joueur préféré des gamers pour ses qualités et notamment sa puissance de tir évaluée à 99 permettant d’empiler les buts ce qui a fait du buteur Brésilien l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce jeu vidéo. « J’me suis endormi devant le PES. Toujours partant pour un mano a mano. Dans le jeu Adriano il est ghetto youth » lâché notamment le rappeur Salif dans son morceau GhettoYouth en 2007.

Aujourd’hui l’ancien attaquant de l’Inter n’est plus que l’ombre de la star qu’il a été dans le passé. Après sa carrière Adriano est reparti vivre dans sa favela à Rio de Janeiro, des médias Brésiliens avaient affirmé en 2016 qu’il s’est reconverti dans une vie de gangster en adhérant à la bande criminelle de Rio de Janeiro « Red Command » et en 2017 il s’est même affiché avec un narcotrafiquant.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux, Adriano réapparait avec quelques kilos de trop alcoolisé assis à l’arrière d’une moto avec une bière à la main et boit cul-sec la bouteille. Les images ont attristé les anciens fans du joueur et les amateurs de ballon rond. « L’empereur, lui vraiment j’arrive pas a accepté ! », « Adriano qu’elle fin de carrière. les buts que j ai pu marqué avec lui sur PES », « Vous vous souvenez sûrement de lui. Les anciens de Konami ne l’oublieront jamais. C’est Adriano ou encore ADRIPÊTÊ. Que c’est triste ce qu’il est devenu ! Les brésiliens et le football » peut-lire dans les réactions sur Twitter des internautes.