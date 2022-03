DemDem et Gims : Booba ressort des dossiers privés compromettants

Cette semaine, Demdem et Gims ont réussi à faire supprimer le compte Instagram de La Piraterie utilisé par Booba. Ce dernier a annoncé la nouvelle en exprimant son énervement d’avoir perdu ce profil qu’il utilisait depuis la suppression de son compte personnel même s’il a désormais pris la main sur celui de son ancien média OKLM, B2O a décidé de s’en prendre au couple sur Twitter.

Sans doute pour éviter de se faire encore sanctionner, Booba a fait le choix de s’attaquer à DemDem et Gims sur le réseau social à l’oiseau bleu moins intransigeant sur ses attaques qu’Instagram. Il a décidé de lâcher du très lourd en ressortant d’anciennes affaires ou des scandales passés. B2O a tout d’abord balancé des articles de Public affirmant que Rohff aurait eu une liaison la femme de Meugui, « Rohff en couple avec Demdem dans le passé ? Règlement de compte Maitre Gims sur Instagram » avec les détails sur cette rumeur.

Booba se déchaine sévèrement sur DemDem et Gims

Kopp a poursuivi avec la polémique des propos hom*phobes de la Sexion D’Assaut dans les titres « On t’a humilié » et « Cesse le feu ». “Je crois qu’il est grand temps que les P* périssent, coupe leur pé*is, laisse-les morts retrouvés sur le périphérique”, peut-on entendre dans l’un des morceaux et sur l’autre, « Lointaine est l’époque où les ho*os se maquaient en scred. Toutes ces pratiques ne sont pas saines ». L’affaire avait encore pris plus d’ampleur lorsque Lefa avait tenté de s’expliquer en déclarant, « Pendant un temps, on a beaucoup attaqué les homose*uels, parce qu’on est hom*phobes à 100% pour 100% et qu’on l’assume (…). Le fait d’être homose*uel est une déviance qui n’est pas tolérable. ». Le groupe Parisien avait ensuite présenté des excuses pour tenter de calmer les esprits.

Loin d’être assagi, B2O a enchainé avec un tweet de Valérie Pécresse qui demande que « l’appellation harki ne doit plus nulle part en France résonner de manière péjorative. Elle ne doit être ni injuriée, nu diffamée. » et l’extrait vidéo de Gims en soutien à la femme politique. Le DUC conclut dans un dernier tweet avec le lien d’un nouvel article du média Public au titre « L’homose*uel se perfore l’a*us » , « beaucoup trop de ga*s à mon goût » : Gims en pleine tourmente, ces paroles homophobes choquantes qui refont surface », au sujet des textes controversés du leader de la Sexion D’Assaut. Kopp a ajouté le hashtag « Pour un monde meilleur » sur toutes les publications tout en postant également des vidéos contre DemDem et l’annonce de la mise en vente de la villa au Maroc de Meugui.