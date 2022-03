Jul, pour moi, c’est le Johnny Hallyday du rap affirme Lacrim

Dans un entretien pour Le Parisien, Lacrim a révélé être stimulé par Orelsan, Jul et Ninho en ayant des propos élogieux envers les trois rappeurs français qui sont devenus les plus gros vendeurs du rap français ces dernières années en cumulant les certifications et des impressionnants chiffres de ventes.

Orelsan, Jul et Ninho stimulent Lacrim !

Après son retour en forme avec l’album « Persona Non Grata » s’est exprimé dans Le Parisien sur sa carrière, la conception de cet opus, l’inspiration de son propre vécu dans ses titres ses compères du rap français, ses envies, sur ses compères du rap français et plus précisément de Ninho, Jul et Orelsan. « Le rap a beaucoup évolué depuis dix ans et je travaille dur pour revenir en Ligue des champions. Jul, pour moi, c’est le Johnny Hallyday du rap. Le travail d’Orelsan et de Ninho aussi me stimule. » explique sur le trio qui a cartonné en 2022, le rappeur Marseillais avec ses albums en solo et sa compilation « Le Classico Organisé », N.I avec son album « Jefe » qui a battu des records et le Caennais qui a occupé la première place du Top Albums pendant plusieurs avec « Civilisation ».

« Comme l’a fait Jul en France, je monte un projet de rap européen avec les têtes d’affiche de chaque pays, avec une tournée à la clé. Cela me tient encore plus à cœur que mes propres albums. » explique ensuite Lacrim qui va s’inspirer des projets « Classico Organisé » et « 13’Organisé » du J pour réalisation sa propre compilation avec des rappeurs de toute l’Europe. « La musique m’a sauvé, à 26 ans, m’a apporté une stabilité, mais ce n’est pas ma raison de vivre. » déclare ensuite El Tigre dans la suite de l’interview avant de parler de son rôle d’entrepreneur. « Aujourd’hui, je voudrais que ce soit un tremplin pour vivre ma vie. J’ai aussi une passion pour le cinéma, je vais probablement accepter un rôle qu’on vient de me proposer, j’ai créé un barber shop à Dubaï, j’adore la cuisine, j’adorerais ouvrir un restaurant… Moi mon rêve depuis toujours, c’est d’être entrepreneur. ».