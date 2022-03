Quand le scénariste de One Piece déballe la conclusion du manga

L’auteur du célèbre manga a confié la fin de One Piece à Iwasaki Yuji !

Au fil des années One Piece est devenu le manga le plus vendu au monde, au mois de juillet dernier le tirage total des tomes ont cumulé plus 490 millions d’exemplaires et l’œuvre écrite par Eiichirō Oda s’est écoulée à plus de 28 millions de copies en France depuis sa parution. Pour le moment la fin de l’histoire n’est pas encore connue des fans laissant la porte ouverte à diverses théories. Iwasaki Yuji de son côté vient enfin de donner des précisions à ce sujet, il connu la fin du manga.

C’est à l’occasion d’une interview que Iwasaki Yuji s’est exprimé sur cette conclusion et a assuré connaitre le fin du scénario de One Piece. Il affirme que Eiichirō Oda lui a confié toute l’histoire. « Selon l’interview de l’éditeur Iwasaki Yuji, Oda lui aurait raconté la vérité sur le One Pièce le 28 mai 2020, correspondant à l’anniversaire d’Iwasaki. Il raconte que c’était un moment incroyable. Les interviewers ont également demandé si Yamato allait rejoindre l’équipage de chapeau de paille, mais il n’a pas voulu répondre. » nous révèle le profil Twitter Sandman qui est spécialisé dans le manga.

According to editor Iwasaki’s interview yesterday, Oda told him about what One Piece is on 28 May, 2020. It happened to be Iwasaki’s birthday.😊 He recalls it was a really amazing moment. Interviewer asked him if Yamato will join Straw Hats or not, but he wouldn’t answer it.😂 pic.twitter.com/x1FWiar79S

— sandman (@sandman_AP) March 11, 2022