Tony Yoka taille Francis Ngannou et l’avertit de rester dans sa discipline

Le boxeur s’est prononcé sans filtre ! Tony Yoka s’est récemment confié dans une longue interview accordée au média Booskap sur sa carrière, son parcours, ses débuts dans la boxe, sa conquête olympique à Rio en 2016, son prochain et il a également adressé quelques tacles contre Francis Ngannou.

Ngannou ne va rien faire du tout assure Tony Yoka

Après avoir obtenu l’or olympique au Brésil en 2017 dans la catégorie des plus de 91kg, la carrière en boxe professionnelle de Tony Yoka à quelques difficultés à décoller depuis quelques années et il doit encore attendre avant de pouvoir prendre la ceinture à Oleksandr Usyk mais l’athlète français pourrait avoir un rival de poids, Francis Ngannou qui triomphe actuellement à l’UFC. Le combattant Camerounais de MMA a battu en début d’année Cyril Gane et reste très ambitieux, il pourrait se laisser tenter par la boxe avec un duel contre Tyson Fury en 2023.

Lors de son entretien avec BooskaP, Tony Yoka a donné son avis concernant ce choix de Francis Ngannou, « Il ne va rien faire du tout. C’est un grand champion d’UFC, mais ce n’est pas le même sport. En MMA franchement, je pense qu’il en a impressionné plus d’un sur le dernier combat. Franchement sur le combat qu’il a montré, j’ai envie de dire qu’il est imbattable. Mais il va aller faire quoi en boxe ? ».

Questionné sur un possible combat entre eux, Yoka a assuré qu’il p trouve cela excitant mais qu’il préfère que chacun reste dans sa propre discipline. « Un combat contre Ngannou ? Je ne veux pas manquer de respect à Francis, mais même lui il ne va jamais dire : « je vais le cogner ». On fait pas le même sport en fait. Ça peut être intéressant, peut-être, parce qu’il a commencé par l’anglaise. La première fois que je l’ai vu, il était sparring de (Carlos) Takam, dont on était dans la même salle. Mais avec les qualités qu’il a, il est beaucoup plus fort en MMA » a-t-il déclaré.