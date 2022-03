PNL a “chippé” une prod à Booba

On vous raconte cette folle histoire de l’instru destinée à Booba et finalement reprise par PNL pour en faire une titre culte du groupe Parisien. C’est le média Interlude qui a repéré cette anecdote expliquée dans la vidéo « l’histoire jamais racontée de Tchiki Tchiki » sur la conception de cette chanson.

En 2016, après le carton de « DA », PNL décide de présenter un troisième single extrait de l’album « Dans la légende » avec le morceau « Tchiki Tchiki » et son clip mis en ligne sur Youtube dans lequel on retrouve le duo Ademo et NOS dans différents décors japonais typiques. Rapidement le titre connait un franc succès auprès des auditeurs mais malheureusement pour eux, il disparait des plateformes de streaming en raison d’un souci de droit d’auteur sur le sample.

Quand Booba passe à côté d’une instru de PNL

Dans la vidéo explicative d’Interlude sur le conception de « Tchiki Tchiki », le beatmaker Icon s’est exprimé en révélant avoir initialement conçu la prod de ce titre pour Booba. « J’étais en train de faire un pack de prods pour Booba. » confie-t-il avant de détailler cette collaboration avec B2O, « il s’avère que l’une des prods que je voulais envoyer avait l’une de ces fameuses rythmiques que l’on retrouve dans la prod qui avait une mélodie complètement différente. Un beau matin je me réveille et je commence du coup à trifouiller. Et je me rappelle cette chanson que j’aime beaucoup, “Merry Christmas Mr. Lawrence” ».

« J’ai commencé à faire tout un arrangement 100 % musicale. Pas de drums juste des synthés autour pour la rendre on va dire plus belle et plus grande à mon goût sauf qu’après je me rends compte que t’as cette mélodie là et tout ce que j’ai créé correspondait très bien avec la prod rythmique et du coup j’ai superposé les deux. » poursuit le beatmaker sauf que Booba n’a pas retenu l’instru de « Tchiki Tchiki » dans le pack de prod réalisé par Icon qui plus tard vers fin 2015 choisit de l’envoyer à PNL par mail en retrouvant leur adresse sur les réseaux pour la suite connait tous.