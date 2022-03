Lacrim balance sur les arnaques de Philipp Plein, « comment tu nous bai*es »

Lacrim vient de pousser un nouveau coup de gueule contre Philipp Plein et l’accuse d’arnaquer les acheteurs ! Entre le rappeur français et le célèbre styliste allemand la situation est tendue depuis la fin de leur collaboration. Karim Zenoud s’en est pris à plusieurs reprises au fondateur de la marque de prêt-à-porter de luxe et vient d’en remettre une couche en dénonçant une escroquerie sur les ventes.

En 2018, Lacrim était l’invité avec 6ix9ine de Philipp Plein d’un défilé de la Fashion Week de Milan. À l’époque El Tigre portait fréquemment des vêtements de la marque PP et s’affichait publiquement avec pour en faire la promotion. « Je me lève, j’ai la vue sur la mer. Bébé j’dois raccrocher, il y a Philipp Plein qui m’appelle » avait-il même dédicacé dans le titre « Gustavo Gaviria » paru en 2015 sur la mixtape « R.I.P.R.O. Volume II » mais depuis 2020 le divorce est acté entre eux.

Lacrim accuse Philipp Plein de tromper les acheteurs avec des fausses étiquettes

« Quand j’vois ça j’m’aperçois que l’erreur elle est humaine. Quel fils de pu*e celui là. » avait déclaré Lacrim au mois de janvier 2020 dans une vidéo devant un magasin Philipp Plein avant d’afficher sa satisfaction face au saccage d’une boutique PP à Paris au mois d’aout de la même année après la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions. « Peut être pas. Ils veulent juste bai*er ta marque. Cartier pas plus haut que PP ? Non seulement si vous volez Cartier, cela signifie une longue période de prison. Mais PP il vous donne de l’argent si vous cassé votre magasin. Pensez-y » avait commenté le rappeur.

Lacrim vient de relancer les attaques contre Philipp Plein en relayant un extrait d’un documentaire intitulé « La plus grosse fraude du monde de la mode : Philipp Plein » avec les propos d’une ancienne conquête du styliste qui affirme que des vêtements de la marque ont été cousus en Turquie pour 20 $ avant d’être vendus 100 $ avec une étiquettes « Made In Italy ». Le repartage explique ensuite que personne ne voudra payer 800 $ pour un produit à 20 $. « 20 dollars pour vendre 800 dollars ? Putain vraiment intelligent comment tu nous bai*es » a-t-il ajouté en légende de la publication.