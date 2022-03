Hanouna recale Benjamin Ledig et son ami du twerk dans l’église s’excuse

Loin d’exprimer des regrets, Benjamin Ledig continue d’alimenter les scandales avec sa dernière vidéo dans laquelle il se met en scène en train de faire le ménage chez lui en utilisant le Coran. Après l’avoir invité à deux reprises sur le plateau de TPMP pour tenter de s’expliquer, Cyril Hanouna a décidé de ne plus le laisser venir dans son émission mais a donné la parole à son compère, Queen Paul.

Queen Paul demande pardon chez Hanouna pour sa vidéo

A l’inverse de son ami influenceur, Queen Paul s’est excusé et a demandé pardon. Ce dernier a participé à la fameuse vidéo du twerk dans l’église avec Benjamin Ledig qui a fait polémique. Ce dernier s’était justifié une première fois dans TPMP affirmant souhaiter dénoncer l’homopho*ie de l’église mais en refusant de s’excuser. Il a ensuite récidivité, une nouvelle fois invité par Cyril Hanouna en affichant aucun remord et en faisant des nouvelles vidéos contre la religion musulmane dont l’une ou il nettoie les vitres de son appartement avec le Coran.

Benjamin Ledig poursuit les provocations irrespectueuses

« La vidéo de ce weekend est inadmissible. C’est la pire qu’il a fait » a officiellement annoncé Hanouna ce lundi après cette énième provocation de Benjamin Ledig. « Benjamin est accro et le buzz est addict. Là, il se demande pourquoi ça ne marche plus. Quand on est accro, on a une overdose (…) Et ça va mal se terminer pour lui » a ajouté l’une des chroniqueuses de l’émission. Le présentateur télévisé a donc décidé de proposer à Queen Paul de s’exprimer dans TPMP qui au contraire de son acolyte regrette son geste.

Les deux influenceurs ne se parlent plus

« Depuis que j’ai tourné cette vidéo, ma vie, c’est un calvaire. Benjamin est venu ici pour s’exprimer, ça me surprend de voir que les versions changent. Ce n’est pas un ami de base, c’est une connaissance de 2 mois. Un jour, on a visité Paris et on décidé de rentrer dans cette église » a déclaré Queen Paul.

« L’idée de faire le TikTok est venue. Le lendemain je me réveille et je vois que j’ai blessé des millions de personnes. J’ai supprimé les vidéos et je me suis excusé. » décrit-il par la suite avant d’expliquer s’être rendu compte de la gravité des faits. « Quand je réalise la gravité des choses, je lui envoie un SMS. On a fait une connerie à deux. Je lui demande s’il peut supprimer la vidéo et il ne me répond plus. Pendant 10 jours, il ne m’a jamais répondu ou contacté. Je regrette parce que j’ai blessé des gens », a conclu le jeune influenceur.

« J’ai plus de nouvelles » Regrets, lynchages… La vie ruinée de Queen Paul, l’influenceur, qui avait dansé avec Benjamin Ledig dans l’église. #TPMP pic.twitter.com/Vc10HDWzKe — TPMP (@TPMP) March 21, 2022

« Ma vie est un calvaire » Regrets, lynchages… La vie ruinée de Queen Paul, l’influenceur, qui avait dansé avec Benjamin Ledig dans l’église. #TPMP pic.twitter.com/Qo9PGMr5hC — TPMP (@TPMP) March 21, 2022