Landy réagit aux critiques sur sa femme lynchée par les internautes

Landy vient de se retrouver dans le Top des tendances en France sur Twitter bien malgré lui et pour une raison tout autre que se musique. Des photos de sont mariage ont fuité sur les réseaux et les internautes ont commencé à s’en prendre sans aucun respect à sa femme. Le rappeur français a décidé de répondre directement à ses détracteurs.

Landy se moque des détracteurs

Au début du mois dé février, Landy a fait son retour en duo avec SDM, le rappeur du label 92i de Booba. Sur une instrumentale mélodieuse et rythmée, les deux rappeurs narrent leur vie à la ciré en dépit du succès et de leur envie d’évasion. Sur le morceau « R.A.S« , la voix reconnaissable entre mille de Landy et ses toplines symptomatique se fondent dans le rap énergique de son compère. Entre texte évocateurs, pointes d’humour et punchlines virulentes, les artistes fusionnent. Pour preuve, le refrain se termine en passe-passe efficace entre eux pour un clip qui vient de franchir les 4,5 millions de visionnages sur Youtube.

Après cette collaboration, Landy a enchainé avec une autre connexion sur le titre « Kawasaki » en compagnie d’Hornet La Frappe mais le rappeur d’origine congolaise et ivoirienne a fait parler de lui en dehors de sa musique ces derniers jours suite à la diffusion sur la toile des clichés de son mariage. Au lieu de le féliciter pour cet heureux événement, les internautes ont fait des recherches sur sa compagne en affirmant que la jeune femme aurait un passif assez sulfureux, eu recours à la chirurgie esthétique et été une escort-girl.

Face à cette prise à partie des internautes, Landy est sorti du silence et a répliqué au différents tweets le concernant pour faire taire les haineux. « Dossier ça, je savais pas », « Quand ta pas d’argent tu peut faire que ça » a-t-il répondu.

Quand ta pas d’argent tu peut faire que ça 😂 — LandyAssA💀 (@LandyOff) March 21, 2022

Dossier ça 😂 je savais pas — LandyAssA💀 (@LandyOff) March 21, 2022