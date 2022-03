Rohff s’indigne de l’image renvoyée du méchant Russe, « On décide pour nous qui sont les gentils »

Rohff avait déjà lancé un avertissement sur les risques de la guerre entre l’Ukraine et la Russie notamment sur le danger des prises de décision de Vladimir Poutine, il vient une nouvelle fois de s’exprimer sur ce conflit. Hounsi a donné son avis sur le boycott de la Russie ainsi que de l’image renvoyée par l’occident sur cette guerre.

Rohff a des choses à dire et le fait savoir

Le rappeur du 94 avait tenté d’éveiller les consciences récemment en déclarant sur l’envahissement de l’Ukraine par la Russie, « Beaucoup de gens n’ont pas l’air de comprendre ce qu’il se passe. Les guerres dans les livres d’histoire. On est tout près d’en subir une autre des plus nucléaires qu’il soit ». Rohff avait ensuite averti, « Pensez à approvisionner vos caves. L’élite a déjà anticipé ses bunkers. Ça sera pas des lol si Vlad appuie sur le bouton en notre direction. ». Housni a encore confié sa pensée sur le conflit opposant les deux pays.

Rohff a livré son opinion sur l’image de « méchant » véhiculée dans les dessins animées pour les enfants ou encore les films américains. « Mine de rien, on a tous grandi devant des films ou les cowboys tiraient sur les méchants indiens ou des avions US bombardaient le Vietnam. Hiroshima ou les noirs étaient soit des nè*res de maison ou enchainés ou tarzan était le plus fort de la jungle ou les méchants terroristes étaient souvent ara*es ou James Bond étaient contre des espions russes ou Rocky Balboa mettaient KO drago le méchant russe. On décide pour nous qui sont les gentils et les méchants depuis l’enfance c’est ouf » a-t-il commenté sur son compte Instagram.