Wejdene en larmes victime d’harcèlement, « je l’ai vécu me faire agresser »

Wejdene a suscité l’inquiétude de ses fans en s’affichant dans une story très attristée avec le message « la roue tourne » et un émoji faisant un doigt d’honneur. Quelques heures après cette intrigante publication, elle s’est expliquée en révélant avoir été victime d’harcèlement et de s’exprimer à ce sujet dans son prochain titre.

Depuis le succès du tube Anissa, la vie de Wejdene a totalement changé et elle est devenue une célébrité lui permettant même de participer à l’émission Danse Avec Les Stars sur TF1 l’année dernière mais cette notoriété lui attire les foudres de ses détracteurs. Après avoir ironisé sur un possible featuring avec Drake, la jeune chanteuse de 17 ans a décidé de se confier sur le harcèlement en musique et vient de teaser la mise en ligne de son clip qui risque de faire beaucoup parler.

Wejdene s’adresse à ses détracteurs

« Je vais bien mes amours. J’ai même une surprise pour vous » a-t-elle d’abord rassuré dans une story Instagram pour donner des nouvelles à ses fans après la vidéo dans laquelle elle s’était filmée au bord des larmes dans une voiture. « Loin de là l’idée de faire le buzz ! La situation d’hier aurait pu réellement arriver, je l’ai déjà vécu plusieurs fois, me faire agresser, rejeter d’un groupe, ne pas me sentir dans ma peau. Encore aujourd’hui beaucoup oublie que le n’ai que 17 ans, me critique et me déteste pour rien, alors que tout ce que je veux c’est faire de la musique. » a-t-elle poursuivi.

« Que vous aimiez ou pas, c’est pour ma génération que je le fais. Sachez que votre méchanceté m’a rendu plus forte ! Maus je ne la comprendrai jamais. Mes années lycée on était très difficiles pour moi alors je sors un nouveau single pour dénoncer cet harcèlement, vous que moi qu’il arrive vous êtes les meilleurs. », déclare ensuite Wejdene avant de présenter les premières images de son prochain clip en décrivant qu’il s’agit là de son histoire.