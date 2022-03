Ninho ridiculise les gens qui aiment mettre des habits qui font mal

Ninho « Si tu t’habilles avec des habits qui te font mal, t’habilles pas »

Des nombreux rappeurs français sont de plus en plus passionnés par la mode, SCH et Seth Gueko par exemple ont participé à la dernière Fashion Week à Paris. Ninho s’est confié dans une interview sur le sujet en taclant les gens qui préfèrent mettre des vêtements pour avoir une belle allure mais s’ils sont inconfortables.

Devenu l’un des plus gros vendeurs du rap français ces dernières années, un statut qu’il vient de confirmer avec les chiffres des ventes de son album « Jefe » paru au mois de décembre dernier, Ninho a récemment déploré le fait de n’avoir jamais été invité aux Victoires de la musique. « Si j’étais invité, peut-être que je les regarderais. J’ai vendu 1,6 million d’albums, c’est à quel moment qu’on gagne une Victoire de la musique ? Si vous avez un ami là-bas, dites-lui que ce n’est pas normal. Ce sont les Victoires de la musique qui nous ont virés. On attend des coups de fil, mais ils ne viennent jamais. » s’était-il indigné dans un entretien pour La Parisien à l’occasion de la promotion de son dernier opus. En plus de ses ventes N.I fait également souvent parler de lui sur les réseaux sur son style vestimentaire en s’affichant des marques de luxe.

« Il faut du confort »

Par le passé Ninho s’était fait souvent interpellé par les internautes sur son look et ses « fautes de goût » même si cette époque est désormais révolue, le jeune rappeur s’est confié à ce sujet lors d’un live Twitch aux côtés de S.Pri Noir en exprimant sa préférence pour des vêtements confortables et ne pas favoriser l’apparence. « Le mien ? Il est trop confort. Il faut du confort. Le velours. Si tu t’habilles avec des habits qui te font mal, t’habilles pas ma gueule. Tous les matins tu te lèves tu mets des jeans serrés , t’as mal t’arrives pas à gé-bou tes jambes… Arrête gros. Il y a des gens qui ont des habits qui font mal. La veste remonte, t’es yomb » a-t-il déclaré questionné .