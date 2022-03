Soso Maness annonce une mauvaise nouvelle

« Faites des prières pour votre Soso Maness »

Les fans de l’auteur du tube Petrouchka vont encore être déçus ! La semaine dernière Soso Maness a fait son retour avec le clip très réaliste et immersif du morceau « Piranha » réalisé en GoPro et dont la vidéo approche le million de vues mais ce n’est pas pour annoncer un nouvel album le rappeur Marseillais vient de confier vouloir faire une pause, il va se mettre retrait.

Après avoir cartonné l’année passée grâce au tube de l’été Petrouchka en collaboration avec PLK extrait de son album Avec le temps, le titre est devenu l’été dernier le troisième single de diamant obtenu le plus rapidement depuis 2018 et le clip cumule plus de 100 millions de visionnages, Soso Maness va faire une pause. L’artiste originaire de Marseille a posté un troublant message sur Instagram pour annoncer la nouvelle au regret de ses fans.

L’annonce inquiétante de Soso Maness

Ce 21 mars, Soso Maness a fêté ses 35 ans d’une surprenante manière en révélant avoir des problèmes dans sa vie privée et que pour le moment il n’a pas la tête à faire de la musique. « Les Brozer aujourd’hui c’est mon anniversaire mais je ne suis pas d’humeur à la fête comme je le dit depuis le début de ma carrière, ce qui l’a fait me défera, je ne serai pus sur les réseaux pendant un moment, j’ai des choses à régler » a-t-il tout d’abord expliqué avant de préciser, « Et je dois faire face à cette réalité, je reviens bientôt In Challah, prenez soin de vous et faites des prières pour votre Soso ».

Depuis ses débuts de la musique, Soso Maness a son souvent évoqué son lourd passif et son passage en prison. Après cette publication il a relayé la vidéo d’un ancien entretien dans lequel il confie, « Je l’ai déjà dit, c’est la rue qui m’a fait mais c’est la rue qui va m’arrêter, c’est sûr et certain, il y a personne d’autre qui peut m’arrêter que la rue. Donc, je vais être finalement victime à un moment donné de ce qui a fait ma réussite, j’en suis conscient à 1 000%, je me prépare psychologiquement à toutes les éventualités ».