Damso en paix avec Booba, il place une dédicace sur scène

Damso ne semble pas avoir oublié son amitié passée avec Booba en plaçant une dédicace à cette époque lors de l’annonce de son concert à l’AccorHotel Arena prévu le 17 décembre 2022 alors que ce dernier vient encore de lui lancer un tacle pour ses paroles dans son dernier featuring avec Disiz.

Damso se souvient de sa 1ère partie de Booba

Ces derniers jours Damso a une actualité très chargée en enchainant les grosses collaborations sur les titres « Dégaine » avec Aya Nakamura et « Rencontre » avec Disiz. Le Belge a également été invité sur scène par Dinos pour interpréter le single « Du mal à te dire » devant le public parisien et par Laylow pour reprendre leur morceau commun « R9R-LINE » mais c’est sa présence au concert d’Orelsan qui a fait le plus de bruit.

Lors de son passage au concert d’Orelsan pour le cinquième Bercy du rappeur Caennais afin de performer sur « Rêves Bizarres« , Damso a réservé une grosse surprise au public en apparaissant avec un tee-shirt présentant son propre concert dans la salle parisienne en fin d’année. Le rappeur Belge n’a donné aucune précision pendant sa prestation, laissant se générer le buzz de cette information qui est rapidement devenue virale sur les réseaux. Cette mise en scène a rappelé des souvenirs à ses fans. 7 années avant cela, Dems était déjà à Bercy arborant un autre t-shirt similaire avec son ancien mentor, Booba.

La boucle est bouclée

En effet fin 2015, Booba avait invité plusieurs rappeurs tel que Sianna, Jones Cruipy, Dmaso et Ninho afin d’assurer la première partie de sa date à l’AccorHotel Arena. Sur scène, Dems était apparu avec un maillot affichant son ancien logo QALF représenté par une prise pour recharger la batterie du rap français pour teaser l’album du même nom qui sortira finalement au mois de septembre 2020. Le t-shirt porté au concert d’Orelsan avec cette fois-ci la nouvelle version de ce logo rappelle cette manière de communiquer d’il y a 7 ans en reprenant le même concept.

Une information relevée par le média Interlude et reprise d’un fans sur Twitter avec les différentes photos et l’explication sur cette anecdote. « Samedi 5 décembre 2015. Damso a effectué la première partie de Booba sur la scène de Bercy. Il portait un t-shirt de QALF allant rechargé le rap français. Samedi 19 mars 2022. Damso a porté un t-shirt QALF au concert d’Orelsan pour annoncer son Bercy. La boucle est bouclée. » décrit le tweet.