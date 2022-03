Maes milliardaire avec Spotify

L’ascension fulgurante du Sevranais avec le milliard de streams

Maes vient de franchir un nouveau seuil dans sa jeune carrière notamment grâce au triomphe de son album « Les Derniers Salopards » son plus gros succès commercial certifié triple disque de platine. Le rappeur originaire de Sevran vient de dépasser le chiffre du milliard d’écoutes sur Spotify.

Maes affiche des chiffres phénoménaux

En 2020, Maes a fait sensation avec l’opus « Les Derniers Salopards », disque d’or en seulement 11 jours avant d’être disque de platine en 4 semaines, le projet est devenu le troisième album le plus vendu en France cette année là. Les trois featurings de cet album « Blanche » avec Booba (86 millions de streams), « Dybala » (76 millions de streams), « Distant » avec Ninho (87 millions de streams) tous certifiés singles de diamant figurent parmi ses morceaux les plus populaires sur Spotify. La première collaboration avec B2O sur « Madrina » (84 millions de streams) et celle avec Lacrim sur « Boston George » (30 millions de streams) ont également réalisé des gros scores sur la plateforme de streaming.

Les chiffres prouvent sa notoriété acquise auprès du public, son dernier album en date « Réelle vie 3.0 » a confirmé la tendance avec notamment une quatrième collaboration en compagnie de Booba sur « Platine O Plomo » (7,8 millions d’écoutes). L’artiste Sevranais cumule désormais plus de 2,5 millions d’auditeurs par mois sur Spotify et vient donc de passer le cap impressionnant du million de streams sur le un service suédois de streaming musical.

Un sacré exploit décroché à seulement 27 ans lui permettant de rentrer dans le cercle des rappeurs milliardaires en streams tout comme Jul, SCH, Koba Lad ou encore plus récemment Vald. « Tu dis quoi ? » a-t-il réagi dans une story en affichant l’annonce de cette performance.