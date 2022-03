Damso remplit l’AccorHotels Arena en 25 minutes et annonce son départ

Le concert de Damso complet en quelques minutes

Quel exploit de Damso qui vient de remplir les 20 000 places de l’AccorHotels Arena de Paris en moins de 30 minutes. Tous les billets pour le concert ont trouvé preneur peu de temps après l’ouverture de la billetterie en ligne ce vendredi à partir de midi sur le site billetteriedamso.com.

Après avoir surpris ses fans en annonçant ce concert lors de son passage sur scène aux côté d’Orelsan en arborant un tee-shirt pour présenter l’événement, Damso a ensuite présenté le lancement de la billetterie sur Instagram. « Bonjour, la billetterie sera ouverte le 25 mars à 12h. Bonne journée. ». L’engouement a été immédiat et rapidement toutes les places de la salle de l’AccorHotels Arena ont trouvé preneur. Le rappeur Belge s’est félicité de cette performance en remerciant son public mais avec une mauvaise nouvelle en confirmant son souhait de se retirer du monde musical en 2023.

Un départ confirmée !

« Ah la Nation. Que dire à part merci. Une grosse année avant le départ. Puisse Dieu vous bénir, on se voir bientôt avec tous les comptes, on va fêter. #VieSurNous » a commenté Damso en évoquant encore son envie de faire pause et de mettre fin à sa carrière avec un départ après 2022.

Avec QALF, Damso a été l’artiste le plus écouté au monde sur Spotify le jour de la sortie de son album. Il a obtenu 52 single d’or et son album est certifié double disque de platine. Le rappeur Belge présentera donc cet opus sur scène lors d’un concert exceptionnel le samedi 17 décembre 2022 à l’Accor Arena, Paris.