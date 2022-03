Kaaris regrette que Or Noir soit sorti trop tard

Kaaris confie avoir mal choisi le moment de sa sortie

Kalash Criminel et Kaaris étaient il y a quelques semaines de passage dans les locaux du media BooskaP pour « passer à table face à leurs fans » afin d’assurer la promotion de leur projet commun « SVR« . A cette occasion Riska s’est exprimé sur la sortie de son cinquième album « Or Noir 3 ». Il a reconnu certains regrets sur la parution cet opus sorti au mois de janvier 2019.

Dans cet entretien les deux rappeurs Sevranais se sont confiés sans langue de bois sur divers sujets comme leur carrière et cet album en commun. Kalash Criminel a parlé de sa connexion avec Kaaris et des rumeurs d’une séparation alors que ce dernier est revenu sur ses débuts dans le rap, sur ses clashs, la genèse « Or Noir » et notamment le troisième volet de la série.

La trap a évolué entre le 2ème et 3ème « Or Noir »

A l’époque de la parution du troisième album de la série « Or Noir » l’annonce avait suscité une énorme attente de la part des fans de rap français après le succès des deux précédents volets et s’était écoulé à un peu moins de 15 000 exemplaires en première semaine d’exploitation avant d’être certifié disque d’or en 4 mois. « Je pense qu’Or Noir partie 3 est arrivé trop tard et je pense que la Trap avait évolué vers une Trap un peu plus chantée. Ça a posé un problème entre le nom de l’album et le contenu de l’album » a déploré Kaaris. En effet le premier volet est sorti en 2013 puis le second l’année d’après en 2014 alors que le Dozo a attendu 5 années avant de dévoiler le dernier volet.

« Ouais, tu chantes trop, fais du rap, fais du rap ! (…) Donc Or Noir 3 est arrivé trop tard » a ajouté Kaaris sur son évolution musicale qui aurait dû l’amener à cibler un tout autre public que pour les précédents volets de la saga.