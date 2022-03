Orelsan ridiculisé devant Diam’s et Booba, l’incroyable archive

Le jour où Orelsan s’est ridiculisé et fait huer en battle devant des légendes du rap français tel que Booba, Diam’s, La Fouine, Rim’k du 113 et l’acteur Omar Sy, c’est la surprenante anecdote que les fans de rap français ont pu découvrir dans la série documentaire sur le rappeur Caennais.

Amazon Prime Video nous a offert des images inédites d’Orelsan avant d’être connu du grand public et c’est notamment le passage du membre des Casseurs Flowters à l’Unkut Contest qui a marqué les esprits des fans. Le scène se déroule en 2006, à l’occasion d’un événement organisé par Booba en proposant une compétition de battles sous forme clash. A l’époque l’interprète de « L’odeur de l’essence » tente de se faire connaitre et de percer de le rap, il compte sur ce concours pour se faire remarquer mais cela se termine par un bide total.

Un effet Orelsan n’a pas un gardé un bon souvenir de l’Unkut Contest. Poussé a y participer par ses proches, il est arrivé plutôt confiant avant sa prestation avec le soutien de ses amis, son producteur Skread et son manager Abelaye mais il a été éliminé dès le premier tour de la compétition avec une piètre performance se faisant humilier par son adversaire. Aurélien Cotentin s’est même fait huer par les spectateurs devant La Fouine, Diam’s, Rim’k et Booba tous présents dans le jury. Heureusement Orel’ a réussi à rebondir après cet échec pour connaitre la carrière qu’il a aujourd’hui en devenant l’un des plus gros vendeurs du rap français.

Le documentaire exclusif « Montre jamais ça à personne » en six épisodes réalisée par le frère d’Orelsan, Clément Cotentin est toujours disponible sur Prime Vidéo. Il retrace plus de 20 ans de carrière du rappeur français, de ses débuts à la sortie de l’album « Civilisation ».