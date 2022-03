Ridiculisée par les internautes, Giulia (Et si on se rencontrait) accuse la prod’ dans TPMP

« Vous voyez quand même que je suis mieux que dans cet extrait… » Giulia de « Et si on se rencontrait » sur M6 s’est exprimée dans TPMP cette semaine après avoir été accusée d’abuser des filtres sur ses photos pour modifier son apparence. La jeune femme accuse la production du programme télévisé de crée des complexes.

Suite à sa participation à « Et si on se rencontrait » l’émission de dating autour des relations virtuelles, Giulia s’est attiré les foudres des internautes sur la toile car il y a une grosse différence entre ses photos utilisées pour rencontrer l’amour et son portrait réalisé dans l’émission. Face à cette vague de haine, elle a tenté de s’expliquer sur le plateau télévisé de Cyril Hanouna.

Giulia lynchée par les internautes

« C’est une blague ? », « Elle vit dans le déni », « Olala les filtres », « Pas de retouche ? Vraiment ? » ou encore « L’arnaque du siècle » peut-on lire dans les réactions à son encontre sur Twitter. Même l’homme que Giulia a rencontré physiquement pour la première fois s’est étonne de cette différence, « pu*ain c’est chaud » s’est-il surpris. En direct dans TPMP, elle a avoué ne pas se reconnaitre sur la vidéo de son portrait au contraire de ses clichés avant d’affirmer que la production de l’émission aurait essayé de mettre en place des faux complexes qu’elle n’a pas.

« Quand je vois l’extrait, je coupe le son. Je peux reconnaitre qu’il y a une différence entre les photos et l’image dans l’émission. Moi-même, je ne me suis pas reconnue. J’ai surtout été choquée par la réaction de mon entourage. Ils n’ont pas réussit à me reconnaitre également » a déclaré Giulia. « Vous voyez quand même que je suis mieux que dans cet extrait. C’était une émission pour m’amuser mais je ne pensais pas que tout ce que j’aurais pu dire » précise-t-elle avant de conclure « Ils m’ont créé des complexes que je n’avais pas. J’ai vu des commentaires et je ne me suis jamais posée la question de pourquoi j’avais des petits yeux, pourquoi j’ai trois bourrelets ? ». Cette explication n’a pas vraiment convaincu et elle s’est encore retrouvée sous le feu des critiques.