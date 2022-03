Wejdene harcelée au lycée, Maeva Ghennam lui adresse un message

Maeva Ghennam réagit au titre de Wejdene !

En début de semaine Wejdene a commencé la promotion de son prochain single en suscitant l’inquiétude de ses fans sur les réseaux en s’affichant dans une story au bord des larmes avec la légende « la roue tourne » avant de rassurer sa communauté en indiquant qu’elle prépare la sortie du clip de son nouveau titre sur le thème du harcèlement scolaire. Une démarche soutenue par Maeva Ghennam.

L’été dernier, Maeva Ghennam avait été invitée sur le tournage du clip « Ta Gow » de Wejdene et depuis elles semblent s’être liées d’amitié. La candidate d’émission de télé-réalité a salué le retour en musique de la chanteuse de 17 ans avec son dernier morceau dans lequel elle confie avoir été victime d’harcèlement scolaire au lycée et elle a décidé d’en parler. « Je l’ai déjà vécu plusieurs fois, me faire agresser, rejeter d’un groupe, ne pas me sentir bien dans ma peau. » s’était-elle exprimée avant la sortie du single.

La jeune chanteuse se confie en musique

« Des années difficiles pour moi, alors je sors un nouveau single pour dénoncer ce harcèlement. Vous dire que quoi qu’il arrive vous êtes les meilleurs » a-t-elle ajouté à ce sujet avant de révéler le nom de sa chanson nommée « La Meilleure » dont le clip sera mis en ligne ce midi. Elle a ensuite posté un court extrait de la vidéo sur Instagram tout en affirmant dans une story que c’est son histoire mais certains internautes ont une nouvelle fois critiqué l’interprète du tube « Anissa ». Face à ses détracteurs, Wejdene peut toujours compter sur le soutien de Maeva Ghennam.

« J’aime tellement le fait qu’elle se soucie des problèmes des adolescents. Je suis fière de toi. » a adressé comme message Maeva à la jeune protégée de Feuneu alors qu’elles se sont rencontrées sur le tournage de l’émission de télé-réalité les Marseillais vs le reste du Monde 4. Le single « La Meilleure » est désormais disponible en écoute sur toutes les plateformes de streaming.