Gazo, toute la vérité sur son changement de nom : « Je passais pour un fake »

La surprenante anecdote sur le premier nom de Gazo révélée par le rappeur en personne, un choix qui a été totalement payé pour lui ! Il y a quelques semaines lors de son passage dans le 3ème épisode du podcast TheVie Radio de Damso, l’auteur de Tchin 2x a dévoilé la raison de sa décision de modifier son nom alors qu’il s’était surnommé Bramsou à ses débuts dans la musique avant finalement changer son nom d’artiste pour la suite de sa carrière.

Dans le troisième épisode, Damso a convié OrelSan, Skread et Gazo dans son studio en Belgique à Bruxelles afin de discuter ouvertement de musique. Le rappeur Caennais a notamment interrogé ce dernier afin de savoir pourquoi il n’a pas gardé son premier nom scène. « De base Drill FR 1 c’était censé être mon dernier son. Ca veut dire que moi à ce moment là précis j’avais plus rien à perdre. C’est juste qu’il y avait des Bramsito, y’avait des Brvmsoo La Deb à ce moment là, et moi qui m’appelais Bramsou je passais pour un fake. » a-t-il tout d’abord expliqué.

« Si tu vas voir des clips à moi à l’ancienne, tu vas voir des fois dans les commentaires y’a marqué ”énervé de ouf, j’vais pas cliquer à cause du nom”, et en ce temps là c’est un truc qui revenait beaucoup. » a poursuivi Gazo avant de conclure, « Je me suis dit suite à ça je dois faire un gros travail. Il fallait que je revienne avec quelque chose de neuf, on va tuer l’ancien Bramsou, il est mort, maintenant c’est Gazo. Ca veut dire que Drill FR 1, quand je l’ai envoyé, tout était neuf ».

Un choix payant car il a ensuite réussi à faire décoller sa carrière notamment avec Drill FR 1 en 2019.

