Mike Tyson chauffe Jake Paul pour se battre à une condition improbable

Jake Paul va devoir faire tomber les dollars pour avoir une chance d’affronter Mike Tyson sur le ring. L’ancien champion du monde de boxe se dit prêt à affronter le célèbre Youtubeur à une condition qui risque de sérieusement de compliquer les chances d’organiser cet événement, il veut la somme de 1 milliard de dollars.

C’est dans le récent podcast Hotboxin en compagnie de Paul Pierce que Mike Tyson s’est exprimé avec Jermall Charlo sur un probable face à face avec Jake Paul. Iron Mike a affirmé avoir pris des champignons avec le frère de Logan mais qu’un combat entre eux n’est pas d’actualité.

Un combat Mike Tyson vs Jake Paul ?

« Personne ne m’a dit ça » confesse-t-il avant d’ajouter « Je n’ai pas signé de… Hey, je n’ai pas de put*in d’argent. Où est ce put*in de contrat ? Je ne sais rien de tout ça. Écoutez, je fume avec Jake Paul depuis toujours, j’ai pris des champignons avec lui aussi. Mais je n’ai jamais entendu ça. J’étais avec lui à Saint-Barth il n’y a pas longtemps pour faire la fête et il ne m’a jamais dit ça. Je n’ai jamais entendu ça de personne, je l’ai juste entendu par vous les gars ».

« Les blonds aux yeux bleus c’est très rentable, on doit obtenir plus d’argent » poursuit Mike Tyson avant d’être questionné sur ce qu’il faudrait pour le convaincre d’organiser un combat avec Jake Paul. « Un milliard de dollars » a-t-il répondu très franchement.

La condition est désormais fixée pour la réalisation de cet affrontement mais s’apparente dont comme un refus, à titre d’exemple le combat le plus rémunérateur de l’histoire de la boxe entre Manny Pacquiao et Mayweather avait fait gagner 122 millions de dollars au premier cité et 223,5 millions au second.