Aya Nakamura et Kim Kardashian, c’est validée

Nouvelle preuve de l’énorme influence d’Aya Nakamura, la chanteuse française vient d’être validée par Kim Kardashian en personne sa story Instagram. La notoriété de l’interprète de Djadja n’a plus de limite même aux Etats Unis. Elle est désormais reconnu par les plus grandes célébrités, une magnifique reconnaissance pour la jeune chanteuse de 26 ans.

Balenciaga et Aya Nakamura, Kim Kardashian en fait la promo

Aya Nakamura vient d’avoir l’honneur de travailler avec Balenciaga. L’entreprise française de mode et de luxe vient de présenter une collection capsule de réalisée par son directeur artistique Demna Gvasalia en collaboration avec la chanteuse qui a fait sensation. Cette dernière peut désormais affirmer avoir une influence dans le monde entier et réussi même à faire parler d’elle en dehors de sa musique. Suivie par près de 300 millions d’internautes sur Instagram, Kim Kardashian a réagi à la nouvelle de l’association de l’artiste francophone féminine la plus écoutée sur Spotify en 2020 et Balenciaga.

Burna Boy valide aussi

Après Burna Boy qui s’est affiché arborant un t-shirts de la collection de vêtements de Balenciaga en partenariat avec Aya Nakamura, c’est au tour de Kim Kardashian d’en faire la promotion. Elle a partagé un article de la collection dans une storie pour lui offrir un sacré coup de publicité alors que l’artiste originaire Aulnay Sous-bois vient également de nous dévoiler le clip de son featuring avec Damso sur le single « Dégaine » dont le clip approche les 10 millions de visionnages.

Kim Kardashian valide la collaboration entre @AyaNakamuraa et Balenciaga ! 👸🏾 pic.twitter.com/WeHL9b7tGn — Aya Nakamura Charts (@ayacharts) March 26, 2022